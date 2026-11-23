На Украину надвигается похолодание, которое принесет мокрый снег, дождь, сильный ветер и скользкие дороги. В ближайшее время сложные погодные условия охватят центральные, южные и восточные области, а позже циклон переместится на северо-восток.

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Уже 24 ноября снег и мокрый снег прогнозируют в западных и северных регионах, в частности в Киеве. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Какой будет погода в Украине 23 ноября

По словам синоптика, Украина входит в период более ощутимого похолодания. На этот раз речь идет не просто о дожде или мокром снеге, а о полноценном южном циклоне, который принесет осадки, сильный ветер и сложную ситуацию на дорогах.

Больше всего непогода затронет центральную часть страны, юг и восток. Из-за дождя, мокрого снега и снижения температуры на дорогах может образоваться скользкая снежная каша, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.

Прогноз погоды на 24 ноября: где выпадет снег

Во вторник, 24 ноября, циклон переместится на северо-восток, поэтому погодная ситуация постепенно будет выравниваться. В то же время ближайшей ночью сильные осадки еще задержатся на востоке Украины и в Полтавской области.

Уже днем снег и мокрый снег ожидаются в западных и северных областях. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

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Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой – около нуля градусов. Немного теплее будет на юге и юго-востоке.

Какой будет погода в Киеве 24 ноября

В столице во вторник прогнозируют снег и мокрый снег, а также порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха в течение суток будет держаться около нуля градусов.

Синоптик отдельно предупредила о скользких дорогах в Киеве. Из-за осадков и более низкой температуры воздуха передвигаться по городу будет непросто.

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Когда в Украине усилятся морозы

По прогнозу Диденко, к концу недели холод усилится, а морозы возрастут еще на несколько градусов. Таким образом, ближайшие дни станут первым более серьезным переходом от осенней погоды к зимней.

Синоптик также отметила, что резкая смена погодных условий может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В частности, в этот период могут обостряться хронические недуги, болеть суставы, беспокоить мигрени и колебаться артериальное давление.

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Напомним, в Украине в течение недели с 23 по 29 ноября ожидается постепенное снижение температуры воздуха. В начале периода погоду будет определять южный циклон, однако во второй половине недели его сменит антициклон.

Как писал OBOZ.UA, предстоящая зима в Украине, по предварительным оценкам синоптиков, будет теплее климатической нормы, однако это не означает, что страна избежит сильных морозов. Температура может существенно колебаться: в отдельные дни января столбики термометров способны показывать как +15, так и -15 градусов.