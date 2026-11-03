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"Никакие они не медики": полиция задержала женщину в медицинской форме и водителя "скорой" в Петропавловской Борщаговке. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
459
"Никакие они не медики": полиция задержала женщину в медицинской форме и водителя "скорой" в Петропавловской Борщаговке. Видео
Псевдомедиков в Петропавловской Борщаговке задержали. Источник: скриншоты, коллаж OBOZ.UA

Правоохранители установили все детали столкновений, происходивших 2 ноября возле объекта Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке с участием около 100 человек. Как выяснилось, организаторы инцидента заранее планировали провокацию и пытались похитить военнослужащего. Машина якобы "скорой помощи" и женщина в медицинской форме на самом деле никакого отношения к медицине не имеют.

Хотя автомобиль ранее действительно принадлежал частной клинике. Об этом рассказал и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Они вовсе не медики

"Все мы видели эти кадры: какое-то непонятное поведение, сопровождение стримом и тому подобное. Как позже удалось выяснить полиции, они вовсе не медики. В 2024 году это медицинское учреждение прекратило свою деятельность. Более того, эти автомобили были распроданы с условием запрета на использование бренда как такового. Мы связались с владельцем и допросили его. Он подтвердил нам, что использовать их бренд было полностью запрещено, а эта женщина его использовала", – рассказал Максим Цуцкиридзе.

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Женщина, выдававшая себя за медработницу, прибыла якобы по просьбе родственницы военнослужащего, который самовольно оставил часть. Перед началом событий она проводила разведку местности и отправляла туда водителя.

Причем правоохранители уверены, что действия организаторов преступления планировались заранее. Главной целью провокации было похищение одного из военнослужащих для создания искусственного резонанса.

Сейчас и женщину, и водителя, присвоивших себе полномочия медицинских работников, по словам Максима Цуцкиридзе, задержали по ст.294 Уголовного кодекса. Это статья за организацию массовых беспорядков, связанных с сопротивлением, повреждением имущества и насилием, а также захватом.

Помимо этой квалификации, Нацполицией также расследуется уголовное производство по ст.342 – то есть "сопротивление правоохранительному органу". А СБУ ведет отдельное уголовное производство по ст.114 – "препятствование законной деятельности воинских формирований".

О ком речь

Как сообщал OBOZ.UA, главный украинский разведчик и глава ОП Кирилл Буданов утверждает, что события в Петропавловской Борщаговке 2 ноября произошли не без постороннего влияния. Правоохранители должны установить конкретных организаторов конфликта и привлечь их к ответственности.

Тем временем Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство по факту возможного превышения полномочий военными.

Вышеупомянутая псевдомедик – это Валентина Молодая. Женщина владеет клиникой пластической хирургии "Молодая-я" и возглавляет общественную организацию "Плечом к плечу". 2 ноября она приехала к пункту сбора военнослужащих на автомобиле с логотипами частной клиники "Мед-Престиж".

Это далеко не первый резонансный скандал с участием этой женщины.

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