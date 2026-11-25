Есть определенные места в доме, где не следует размещать орхидеи. Сквозняк, теплый радиатор или недостаточное освещение – это одно, но также нужно помнить о невидимом газе, который ускоряет цветение. Самая высокая концентрация обычно бывает на кухне.

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Одной из возможных причин этого явления является этилен, который выделяется, в частности, во время созревания плодов. Некоторые орхидеи особенно чувствительны к его воздействию. Воздействие этилена может ускорить увядание цветов и привести к опаданию нераскрывшихся бутонов. Как распознать эту проблему и что можно сделать, рассказывает OBOZ.UA.

В закрытом помещении с плохой вентиляцией и корзиной спелых фруктов газ вырабатывается в большом количестве. Орхидея воспринимает это как сигнал к более быстрому цветению и сбрасывает даже нераскрывшиеся бутоны.

Какие фрукты лучше не держать рядом с орхидеей

Не все фрукты выделяют одинаковое количество этилена, но в фруктовой корзине легко найти сочетание, которое в совокупности может серьезно навредить растению. Наибольшую опасность представляют яблоки, груши и спелые бананы, помидоры, авокадо и персики.

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Чем более спелый, побитый или испорченный плод, тем больше этилена выделяется в воздух. Одно спелое яблоко не заставит орхидею сбросить все цветы, но несколько рядом с горшком – да.

Удаление созревающих плодов может уменьшить один из факторов, ускоряющих цветение. Однако помните, что поврежденные бутоны обычно больше не развиваются, и вам придется ждать следующего сезона цветения.

Ранее OBOZ.UA писал, почему орхидеям зимой нужно определенное место в комнате.

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