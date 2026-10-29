Никогда не делайте этого с белым постельным бельем: как избежать желтых пятен и тусклости

Белые простыни со временем могут потерять свой яркий и свежий вид, но эксперт по стирке выявила одну простую ошибку, из-за которой ваше постельное белье может стать тусклым и обесцвеченным.

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Джо Перкс, специалист по белью бренда товаров для дома класса люкс Hampton&Astley , говорит, что стирка белого постельного белья вместе с цветной одеждой – одна из самых больших ошибок, которые могут совершить люди, пишет Express.

Хорошая новость заключается в том, что несколько простых привычек ухода помогут сохранить его яркость, свежесть и чистый белый вид на долгие годы.

По словам Джо, отделять белое белье от цветного важно для сохранения яркости вещей. "Я считаю, что ключ к сохранению яркости белых простыней заключается в том, чтобы стирать их отдельно от любого цветного белья", – сказала она.

"Сортировать белье перед стиркой крайне важно – даже один некачественный черный носок может значительно приглушить свежесть ваших простыней".

Но поддержание белизны постельного белья требует не только сортировки вещей. Пот, жир, средства по уходу за кожей и остатки моющего средства также могут со временем накапливаться, из-за чего ткань выглядит желтой или тусклой.

Джо рекомендует регулярно стирать простыни качественным моющим средством, используя правильное количество средства для загрузки, и тщательно полоскать постельное белье.

Обработка пятен перед стиркой постельного белья также может помочь предотвратить их сильное загрязнение. Джо посоветовала определить причину появления пятна, прежде чем выбирать подходящее средство.

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