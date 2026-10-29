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Никогда не делайте этого с белым постельным бельем: как избежать желтых пятен и тусклости

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
126
Никогда не делайте этого с белым постельным бельем: как избежать желтых пятен и тусклости
Как стирать белое постельное белье. Источник: Pexels

Белые простыни со временем могут потерять свой яркий и свежий вид, но эксперт по стирке выявила одну простую ошибку, из-за которой ваше постельное белье может стать тусклым и обесцвеченным.

Джо Перкс, специалист по белью бренда товаров для дома класса люкс Hampton&Astley , говорит, что стирка белого постельного белья вместе с цветной одеждой – одна из самых больших ошибок, которые могут совершить люди, пишет Express.

Хорошая новость заключается в том, что несколько простых привычек ухода помогут сохранить его яркость, свежесть и чистый белый вид на долгие годы.

По словам Джо, отделять белое белье от цветного важно для сохранения яркости вещей. "Я считаю, что ключ к сохранению яркости белых простыней заключается в том, чтобы стирать их отдельно от любого цветного белья", – сказала она.

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"Сортировать белье перед стиркой крайне важно – даже один некачественный черный носок может значительно приглушить свежесть ваших простыней".

Но поддержание белизны постельного белья требует не только сортировки вещей. Пот, жир, средства по уходу за кожей и остатки моющего средства также могут со временем накапливаться, из-за чего ткань выглядит желтой или тусклой.

Джо рекомендует регулярно стирать простыни качественным моющим средством, используя правильное количество средства для загрузки, и тщательно полоскать постельное белье.

Обработка пятен перед стиркой постельного белья также может помочь предотвратить их сильное загрязнение. Джо посоветовала определить причину появления пятна, прежде чем выбирать подходящее средство.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как часто нужно стирать постель.

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