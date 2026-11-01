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Никогда не делайте этого на кладбище: можете накликать беду

AstroObozAstroOboz
Time to read1 мин
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Никогда не делайте этого на кладбище: можете накликать беду
Что нельзя делать на кладбище. Источник: Pexels

Посещение кладбища связано с размышлениями и воспоминаниями об умерших близких. Согласно древним поверьям, определенное поведение там могло принести несчастье, болезнь или даже смерть.

Хотя сегодня мы в основном считаем это суевериями, некоторые из них все еще вызывают тревогу. Узнайте, чего, согласно народным поверьям, лучше избегать на кладбище, пишет OBOZ.UA.

Одним из самых распространенных суеверий является запрет забирать вещи с кладбища. Исторически считалось, что все, что находили на территории кладбища, принадлежало умершему. Считалось, что сбор цветов, свечей, камней или даже каштанов либо листьев приносит несчастье в дом.

Людей особенно предостерегали от принесения домой цветов с могил. Согласно народным поверьям, это могло предвещать еще одну смерть в семье.

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Сидеть на надгробиях, наступать на могильные плиты или опираться на памятники также считалось плохой приметой. Считалось, что такое поведение нарушает покой умершего и может привести к болезни. Сейчас отказ от такого поведения является прежде всего признаком уважения к месту захоронения.

Некоторые народные поверья сегодня могут показаться особенно странными. Одно из них предостерегает от ношения новой обуви на кладбище. Согласно поверью, человек, который посещает могилу в новой обуви, может навлечь несчастье или даже преждевременную смерть.

Еще одно суеверие касается ухода. Исторически сложилось так, что после выхода с кладбища нельзя оглядываться назад. Считалось, что поворот головы может заставить душу умершего следовать за человеком домой.

Также людей предостерегали от использования зажигалки для зажигания свечей. Согласно некоторым поверьям, огонь, предназначенный для умерших, не следует позже использовать для обычных дел.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить предсказаниям или нет.

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