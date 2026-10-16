Никогда не делайте такую прическу, если у вас круглое лицо: она все испортит

Прическа "паж" вновь привлекает внимание и может стать интересным источником вдохновения для тех, кто планирует сменить образ. Эта необычная стрижка отличается плавными линиями, тщательно подстриженными кончиками и формой, облегающей голову.

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В классическом варианте волосы достигают длины до ушей или подбородка и часто дополняются прямой, ровно подстриженной челкой. Такая прическа, несомненно, подчеркивает черты лица и придает выразительность образу, пишет OBOZ.UA.

Однако стрижка "паж" не обязательно должна выглядеть так же, как много лет назад. Современные версии этой стрижки более разнообразны. Вы можете выбрать более короткие пряди, более длинную стрижку до подбородка, слегка закругленные кончики или едва заметное асимметричное завершение.

Некоторые варианты идеально гладкие, тогда как другие более непринужденные и позволяют сохранить естественную текстуру волос. Это придает прическе одновременно элегантный и современный характер.

Однако важно помнить, что эта прическа лучше всего смотрится на определённых чертах лица, у людей со стройным, удлинённым или овальным лицом с заметными скулами. Избегайте этой стрижки, если у вас круглое или квадратное лицо, поскольку она также может визуально его расширить.

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Выбирая стрижку "паж", мы также должны регулярно подстригать кончики, чтобы поддерживать характерную форму прически. Укладка волос также важна. Лучше всего использовать фен и круглую щетку, сушая волосы и направляя щетку изнутри к лицу. Это придаст прическе элегантный, свежий и модный вид.

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