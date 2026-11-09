Никогда не поливайте этим спатифиллум: модный тренд может погубить ваше растение

Спатифиллум – популярное комнатное растение, которое выращивают во многих домах. В последнее время модным стал совет – подкармливать его раствором сахарной воды, если он не цветет.

Видео дня

Однако этот лайфхак может принести растению больше вреда, чем пользы. Узнайте, действительно ли этот домашний трюк стимулирует ваш спатифиллум к появлению бутонов и как помочь ему другими способами, пишет OBOZ.UA.

Почему спатифиллум не цветет

Спатифиллум чаще всего не цветет из-за недостаточного освещения или нехватки удобрений. Растение предпочитает яркий рассеянный свет. Оно не завяжет бутоны, если поставить его в темный угол. Что касается удобрений, рекомендуется использовать удобрение для цветущих растений с высоким содержанием фосфора и калия.

Использование удобрений, богатых азотом, для зеленых растений может привести к отсутствию цветов.

Пышная зелень и отсутствие цветов заставляют многих людей задумываться, что они делают не так, выращивая спатифиллум.В социальных сетях и на садоводческих форумах часто появляются советы использовать сахарную воду и поливать растение этим раствором. Судя по всему, оно сразу же зацветет.

РЕКЛАМА

Однако растения не нуждаются во внешней подкормке сахарозой. Сахарная вода не является удобрением для спатифиллума, и ее регулярное использование может фактически навредить растению. Каковы потенциальные риски? Повышенный риск заражения грибками и плесенью, а также корневой гнили.

Домашние питательные вещества для спатифиллума: безопасная альтернатива сахарной воде

Возможно, растение не цветет из-за недостатка света или питательных веществ, слишком большого горшка или использования неподходящей воды. Растение не любит жесткую и холодную воду, которую льют прямо из-под крана. Его следует поливать мягкой, отстоянной водой, желательно кипяченой и охлажденной до комнатной температуры.

Главные истории дня

Если вы хотите стимулировать цветение вашей спатифиллума, лучше использовать другие безопасные домашние питательные средства. Например, хорошо подойдет несоленая охлажденная рисовая вода или отвар банановой кожуры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое домашнее удобрение поможет фиалкам зацвести.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.