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Необычный бюджетный салат из моркови, который добавит пикантности праздничному столу. Рецепт

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
471
Необычный бюджетный салат из моркови, который добавит пикантности праздничному столу. Рецепт
Салат из моркови. Источник: Pexels

Морковь с яблоком и каплей лимона – это классическое сочетание, знакомое нам по домашним блюдам. Однако стоит попробовать немного другой вариант, особенно если вы хотите разнообразить свое повседневное меню.

Секрет этого салата заключается в добавлении хрена. Он также отлично сочетается с сырой морковью. Его характерный, слегка пряный вкус компенсирует сладость овощей и придает салату совершенно новый характер. Другие ингредиенты тоже важны. Лимонный сок добавляет приятную кислинку, а небольшое количество майонеза делает блюдо кремовым, пишет OBOZ.UA.

Приготовление занимает всего несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Главное – соблюдать правильные пропорции, чтобы острота хрена не перебивала другие вкусы.

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Необычный бюджетный салат из моркови, который добавит пикантности праздничному столу. Рецепт

Что приготовить из моркови. Источник: Pexels

Ингредиенты:

  • 500 г моркови (примерно 5-6 штук среднего размера),
  • 1 столовая ложка тертого хрена из банки,
  • 2-3 столовые ложки майонеза,
  • 1-2 столовые ложки лимонного сока,
  • соль,
  • сахар.

Способ приготовления

Очистите морковь, помойте ее и натрите на средней терке. Добавьте лимонный сок, щепотку соли и небольшое количество сахара.

Тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте майонез и хрен до получения однородного соуса. Полейте морковь соусом и тщательно перемешайте все ингредиенты.

Попробуйте салат и при необходимости добавьте еще лимонного сока, соли или сахара. Поставьте салат в холодильник примерно на 15 минут.

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