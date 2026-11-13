Необычный бюджетный салат из моркови, который добавит пикантности праздничному столу. Рецепт
Морковь с яблоком и каплей лимона – это классическое сочетание, знакомое нам по домашним блюдам. Однако стоит попробовать немного другой вариант, особенно если вы хотите разнообразить свое повседневное меню.
Секрет этого салата заключается в добавлении хрена. Он также отлично сочетается с сырой морковью. Его характерный, слегка пряный вкус компенсирует сладость овощей и придает салату совершенно новый характер. Другие ингредиенты тоже важны. Лимонный сок добавляет приятную кислинку, а небольшое количество майонеза делает блюдо кремовым, пишет OBOZ.UA.
Приготовление занимает всего несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Главное – соблюдать правильные пропорции, чтобы острота хрена не перебивала другие вкусы.
Ингредиенты:
- 500 г моркови (примерно 5-6 штук среднего размера),
- 1 столовая ложка тертого хрена из банки,
- 2-3 столовые ложки майонеза,
- 1-2 столовые ложки лимонного сока,
- соль,
- сахар.
Способ приготовления
Очистите морковь, помойте ее и натрите на средней терке. Добавьте лимонный сок, щепотку соли и небольшое количество сахара.
Тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте майонез и хрен до получения однородного соуса. Полейте морковь соусом и тщательно перемешайте все ингредиенты.
Попробуйте салат и при необходимости добавьте еще лимонного сока, соли или сахара. Поставьте салат в холодильник примерно на 15 минут.
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