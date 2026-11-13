Необычный бюджетный салат из моркови, который добавит пикантности праздничному столу. Рецепт

Морковь с яблоком и каплей лимона – это классическое сочетание, знакомое нам по домашним блюдам. Однако стоит попробовать немного другой вариант, особенно если вы хотите разнообразить свое повседневное меню.

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Секрет этого салата заключается в добавлении хрена. Он также отлично сочетается с сырой морковью. Его характерный, слегка пряный вкус компенсирует сладость овощей и придает салату совершенно новый характер. Другие ингредиенты тоже важны. Лимонный сок добавляет приятную кислинку, а небольшое количество майонеза делает блюдо кремовым, пишет OBOZ.UA.

Приготовление занимает всего несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Главное – соблюдать правильные пропорции, чтобы острота хрена не перебивала другие вкусы.

Ингредиенты:

500 г моркови (примерно 5-6 штук среднего размера),

1 столовая ложка тертого хрена из банки,

2-3 столовые ложки майонеза,

1-2 столовые ложки лимонного сока,

соль,

сахар.

Способ приготовления

Очистите морковь, помойте ее и натрите на средней терке. Добавьте лимонный сок, щепотку соли и небольшое количество сахара.

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Тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте майонез и хрен до получения однородного соуса. Полейте морковь соусом и тщательно перемешайте все ингредиенты.

Попробуйте салат и при необходимости добавьте еще лимонного сока, соли или сахара. Поставьте салат в холодильник примерно на 15 минут.

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