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"Невосполнимая утрата": от полученных ранений погиб военный из Прикарпатья. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
264
"Невосполнимая утрата": от полученных ранений погиб военный из Прикарпатья. Фото
Герой родился в селе Грабич

На войне погиб военнослужащий из Прикарпатья Николай Андрейчук. Жизнь смелого защитника оборвалась из-за полученных травм в Донецкой области.

Об этом сообщили на Facebook-странице Отынийской поселковой территориальной общины. Герою навсегда останется 45 лет.

"Снова трагическое известие всколыхнуло Отынийскую общину. От полученных на фронте ранений умер Защитник Украины – Андрейчук Николай Иванович, родившийся 19 декабря 1980 года, житель села Грабич", – говорится в сообщении.

''Невосполнимая утрата'': от полученных ранений погиб военный из Прикарпатья. Фото

Герой погиб 20 октября. Источник: Facebook/Отинская поселковая территориальная община

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Что известно о Герое

Николай Андрейчук был мобилизован в ряды Вооруженных сил и проходил службу в воинской части А3029, где служил стрелком в составе горно-штурмового подразделения.

19 октября 2026 года, во время выполнения боевого задания вблизи Орехуватки Краматорского района Донецкой области, защитник получил ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов. К сожалению, на следующий день он умер.

"Отынийщина продолжает терять своих сыновей. Еще одна тяжелая весть, еще одна оборвавшаяся жизнь, еще одна семья, переживающая невосполнимое горе. Громада вновь склоняет головы в глубокой скорби, ведь цена нашей свободы слишком высока", – говорится в посте.

В поселковой территориальной громаде выразили искренние соболезнования родным, друзьям и побратимам Героя.

"Разделяем вашу боль и склоняем головы перед светлой памятью Защитника, который встал на защиту Украины", – говорится в сообщении.

''Невосполнимая утрата'': от полученных ранений погиб военный из Прикарпатья. Фото

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, при выполнении боевого задания погиб воин из Яремче Василий Павлюк.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Мотыжин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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