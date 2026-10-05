Неожиданный способ: как укрепить гортензии осенью

Период цветения у гортензий длительный, а значит, по его окончании растениям необходим полноценный отдых и помощь в восстановлении сил. Именно поэтому осенний уход за гортензиями не должен ограничиваться лишь поливом, внесением удобрений и мульчированием.

Видео дня

Если вы хотите, чтобы в следующем сезоне кусты завораживали гигантскими шапками цветов и при этом без повреждений пережили зимние холода, стоит также обкопать их корни. Издание Deccoria рассказало, как правильно выполнить эту простую процедуру, руководствуясь советами опытных специалистов.

Окопание корней – секрет пышного цветения гортензий

Обычно гортензии радуют своих владельцев пышным и красочным цветением. Но бывает и так, что за лето куст наращивает густую зелень, но дает лишь единичные и мелкие соцветия. В таком случае на помощь придет метод обкапывания.

Хитрость заключается в подрезании корней гортензии, то есть в их легком преднамеренном повреждении. Цель здесь одна – создать для растения контролируемый стресс, после которого оно направит все силы на собственную защиту и выживание. Куст прекратит активный рост новых побегов, благодаря чему имеющиеся ветви быстрее одревеснеют и станут более устойчивыми к предстоящим морозам. Закаленная таким образом гортензия после зимовки закладывает значительно больше боковых стеблей с пышными соцветиями.

Проводить процедуру лучше всего в начале осени, пока еще не наступили первые серьезные заморозки. Для этого острой лопатой пройдите по кругу вокруг куста, ориентируясь примерно на проекцию его кроны. Таким образом вы подрежете только наружные боковые корни, не подрывая и не выкапывая весь корневой ком.

РЕКЛАМА

Конечно, само по себе обкапывание не заменит полноценного осеннего ухода. В это время гортензиям по-прежнему нужен систематический полив, мульчирование и подкормка удобрениями с высоким содержанием фосфора и калия и при этом минимальным содержанием азота.

Посадка гортензии в октябре: зачем добавлять микоризу в лунку

В октябре стоит не только позаботиться о кустах, уже растущих в саду, но и пополнить коллекцию новыми саженцами. Почва после лета все еще сохраняет тепло, а благодаря частым осенним дождям она достаточно увлажнена, что значительно облегчает укоренение. Важно помнить, что почва для гортензий должна быть рыхлой, плодородной, богатой гумусом и слабокислой. Большинство видов гортензий предпочитают солнечные или слегка затененные участки, защищенные от сильных сквозняков.

Главные истории дня

Эксперты советуют при посадке цветущего куста обязательно добавлять микоризу. Это готовые препараты с микроскопическими грибами, которые вступают в естественное симбиотическое взаимодействие с корнями. Они существенно увеличивают впитывающую поверхность корневой системы, благодаря чему растение гораздо эффективнее усваивает воду и питательные вещества из почвы, становится крепче и устойчивее к засухе и заболеваниям.

Чтобы правильно высадить гортензию с использованием микоризы, сначала хорошо полейте саженец в контейнере и выкопайте яму, которая будет вдвое шире его корневого кома. На дно внесите порцию микоризы, соблюдая при этом дозировку, указанную на упаковке, и посадите растение на ту же глубину, на которой оно росло в горшке. Засыпьте ямку специальной почвой для гортензий или смесью садовой земли с верховым торфом в пропорции 1:1, по желанию добавив немного компоста. После этого обильно полейте куст дождевой водой и замульчируйте приствольный круг сосновой корой, дубовыми листьями или шишками. Перед наступлением устойчивых морозов подгорните основание и укройте надземную часть агроволокном – и уже в следующем сезоне можно ожидать действительно впечатляющего цветения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно обрезать лаванду осенью, чтобы укрепить ее.