Сон и психическое здоровье тесно связаны между собой. Бессонница и недосыпание усугубляют симптомы тревоги и депрессии, а эти расстройства, в свою очередь, нарушают режим сна и затрудняют засыпание.

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По данным исследований, более трети взрослых и почти 80 % подростков недосыпают. В то же время примерно каждый пятый взрослый страдает психическим расстройством. Эти цифры показывают, насколько распространена проблема на стыке сна и психики.

Люди, страдающие бессонницей, в десять раз чаще сталкиваются с депрессией и в семнадцать раз чаще – с тревогой. Апноэ во сне повышает риск развития этих состояний примерно в три раза. Недосыпание снижает способность контролировать эмоции даже в течение короткого времени.

Исследователи из Стэнфордского медицинского университета подчеркивают, что связь между сном и настроением действует в обоих направлениях. Нарушения сна изменяют работу участков мозга, отвечающих за обработку эмоций, а психические расстройства сами по себе разрушают структуру сна.

Влияние сна на психическое здоровье

Главный вывод современных исследований заключается в том, что сон и настроение имеют двустороннюю (двунаправленную) связь. Плохой сон значительно усугубляет симптомы тревоги и депрессии, а они, в свою очередь, нарушают привычный режим и мешают полноценному отдыху. Учёные подчеркивают: это не просто последовательные события, а зачастую единый патологический процесс в мозге, при котором нарушение сна является первым проявлением эмоционального дисбаланса.

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Исследования показывают, что люди, страдающие бессонницей, в 10 раз чаще страдают от депрессии и в 17 раз чаще – от тревожных расстройств по сравнению с остальными. Апноэ во сне повышает эти риски примерно втрое, а даже кратковременный дефицит сна резко снижает способность контролировать собственные эмоции.

Исследователи также обнаружили, что для психического здоровья критически важна не только продолжительность, но и время сна. Вопреки распространенному мнению о важности жизни в соответствии с собственным хронотипом, масштабное исследование Стэнфордского университета с участием почти 75 000 человек доказало: позднее засыпание повышает риск депрессии и тревоги даже у убежденных "сов". Ранний подъем и своевременное засыпание оказались более благоприятными для психики независимо от естественных предпочтений человека.

Главные истории дня

Ночью, когда биологический ритм мозга не спит уже более 16 часов и накопил дневной стресс, процессы принятия решений меняются. Из-за отсутствия обычных социальных барьеров человек склонен к действиям и мыслям, которые он никогда бы не допустил днем. Похмелье от таких ночных решений дополнительно подрывает психическое здоровье и провоцирует циклы депрессивных состояний.

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Отдельной группой риска являются подростки, у которых во время полового созревания происходит естественный сдвиг циркадных ритмов и задержка выработки мелатонина, а также работники сменного графика. Лица, работающие в ночные или нерегулярные смены, систематически вынуждены действовать вопреки естественному тяготению ко сну и циркадным ритмам, что существенно повышает вероятность развития психических расстройств и требует особого внимания к режиму отдыха.

Гигиена сна и комфортное спальное место

Для поддержания нервной системы учёные рекомендуют строго соблюдать правила гигиены сна. Основной принцип заключается в отказе от кофеина и алкоголя во второй половине дня, поскольку они нарушают структуру сна. Важно придерживаться стабильного графика пробуждения и засыпания даже в выходные, а также полностью исключать гаджеты перед сном, ведь алгоритмы приложений разработаны для удержания внимания и вытесняют естественную потребность в отдыхе.

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Огромную роль играет создание комфортной обстановки в спальне, которая должна ассоциироваться исключительно со сном и интимностью. Эксперты советуют устранять шумы с помощью белого шума или плотных штор, блокировать внешний свет и поддерживать прохладную температуру в пределах 18-20 °C. Кроме того, матрас и подушки должны быть удобными, а рабочие материалы, электронные устройства и, по возможности, домашние животные – находиться в другой комнате.

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Если заснуть все же не удается, специалисты советуют встать, взять бумажную книгу и читать при тусклом свете, пока не появится естественная сонливость.

Пределы самопомощи: когда нужны специалисты и лекарства

Несмотря на высокую эффективность правильной гигиены сна и когнитивно-поведенческой терапии, важно понимать их пределы. Упорядоченный режим и комфортная спальня создают необходимую основу для восстановления мозга и существенно облегчают течение депрессивных и тревожных состояний. Однако они являются лишь вспомогательным средством и не способны полностью заменить профессиональную психотерапию или медикаментозное лечение, если речь идет о клинических расстройствах.

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Если проблемы со сном длятся неделями или месяцами, а бессонница начинает жить "собственной жизнью" независимо от изменения эмоционального состояния, это повод обратиться к специалисту по сну или психиатру. Нарушения могут быть симптомом хронических заболеваний – апноэ, нарколепсии или глубокой депрессии. В таких случаях только комплексный подход, сочетающий психотерапию, при необходимости медикаментозную поддержку и коррекцию образа жизни, способен разорвать замкнутый круг и вернуть здоровье.

OBOZ.UA предлагает узнать, как долго можно не менять матрас.

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