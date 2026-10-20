''Не знаю, как я вообще всё это пережил'': история спасателя ГСЧС из Мариуполя Алексея Шаруды вошла в экспозицию музея ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 10 тыс. грн ($220)Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоРоссия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 году"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил ГассиеваВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоИллюстрация — нарезанный сырСупермаркеты в Украине завалили дешевыми продуктами из ЕС: что происходит на рынкеВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентКим Чен ИнКим Чен Ин мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг? Что стоит за громкими слухами и какой диагноз ему приписывали

"Не знаю, как я вообще всё это пережил": история спасателя ГСЧС из Мариуполя Алексея Шаруды вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
138
"Не знаю, как я вообще всё это пережил": история спасателя ГСЧС из Мариуполя Алексея Шаруды вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
Алексей Шаруда. Источник: Фонд Рината Ахметова

В марте 2022 года полковник и начальник аварийно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алексей Шаруда оставался в осажденном Мариуполе. Он координировал спасательные работы, находясь под интенсивным вражеским обстрелом. Мужчина отваживался ехать в полуразрушенные районы Мариуполя, рискуя жизнью, чтобы тушить пожары, вывозить людей и расчищать завалы. История спасателя вошла в Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Я должен был спасать людей. Ты обязан, ты принимал присягу, ты должен помогать. 28 февраля я собрал всех офицеров и сказал, что беру на себя ответственность за тушение пожаров и спасение людей", – вспоминает Алексей.

''Не знаю, как я вообще всё это пережил'': история спасателя ГСЧС из Мариуполя Алексея Шаруды вошла в экспозицию музея ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Алексей Шаруда. Источник: Фонд Рината Ахметова

В начале полномасштабного вторжения в Мариуполе еще работали шесть пожарно-спасательных частей. Из-за постоянных обстрелов их приходилось передислоцировать. Связи почти не было, а пожарные части одна за другой попадали под обстрелы – в итоге в марте 2022 года все они были уничтожены российской армией. Тогда спасатели работали практически без связи, самостоятельно координируя действия и постоянно рискуя попасть под обстрел. В то время их семьи, дети и другие мирные жители укрывались в подвале центральной пожарной части. Но уже с 14 марта из-за постоянных обстрелов спасатели не могли выезжать на помощь людям – каждая такая попытка могла закончиться фатально.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
6,3 т.
Удачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октября
6,3 т.
Удачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октября
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
3,1 т.
Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме
3,1 т.
Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,5 т.
Названы страны, в которых практически не едят картофель: у них есть свои альтернативы
2,5 т.
Названы страны, в которых практически не едят картофель: у них есть свои альтернативы

"Радиостанции не ловили, ретрансляторы были разбиты. Не знаю, как я вообще все это пережил. Но старался не паниковать, потому что у меня триста человек сидят в подвале. Тогда жена очень помогала мне эмоционально", – говорит Алексей.

Когда запасы воды, еды и топлива почти иссякли, пожарную часть окружили российские военные. В подвал вошли бойцы спецназа РФ, которые искали начальника пожарной части.

"Я вышел, а они стоят передо мной с автоматами, в касках. Они искали раненых военных. Я им сказал, что здесь только спасатели, гражданские, дети и женщины. Потом они мне сказали, что их командование решило: вы все отсюда должны выйти, а в часть зайдут боевики ДНР и что, мол, они не несут за них ответственности", – объясняет Алексей.

''Не знаю, как я вообще всё это пережил'': история спасателя ГСЧС из Мариуполя Алексея Шаруды вошла в экспозицию музея ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Алексей Шаруда с семьёй проживает в Одессе. Источник: Фонд Рината Ахметова

Впоследствии оккупанты предложили полковнику ГСЧС собрать спасательный отряд и работать под их руководством. Алексей отказался. Несмотря на опасность, он еще некоторое время оставался в окруженном Мариуполе, помогая спасателям из других частей выехать. И только в начале апреля вместе с семьей ему удалось покинуть оккупированные территории.

Сейчас он с семьей проживает в Одессе. С 2024 года полковник находится на пенсии. Говорит, что после пережитого осознал: дети, жена и близкие теперь больше всего нуждаются в его внимании и заботе.

Смотрите историю Алексея Шаруды здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Похожие темы
Фонд Рината АхметоваМариупольвоенные
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники