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Владимир Вятрович
Владимир Вятрович

Историк

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Новости. Общество / Мнения
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"Не зли(й) Бандеру!": сначала нас клеймили за свободу, теперь просят скрыть ее символы

"Не зли(й) Бандеру!": сначала нас клеймили за свободу, теперь просят скрыть ее символы
Украинский флаг. Источник: unsplash.com/@f_tek

Написал это вскоре после Революции достоинства. До сих пор актуально.

Не зли(й) Бандеру!

Речь не о конкретном историческом деятеле, а обо всем том, что он символизировал для большинства людей на Майдане – об отказе от совка, о преодолении собственного комплекса неполноценности, о деколонизации Украины, о смелости начать борьбу, возможно, даже безнадежную на первый взгляд, об опоре на собственные силы, о нежелании идти на компромисс с откровенной ложью о прошлом и настоящем. Все это, считает кое-кто, стоит скрыть до лучших дней, чтобы не злить и без того злых агрессоров или не усугублять и без того плохую внутреннюю ситуацию в стране.

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Но речь и о Степане Андреевиче – о том самом, которого враги превратили в символ украинского национализма (фашистского, ксенофобского, антисемитского...), о том самом, который стал для многих украинцев символом украинского национализма (жертвенного, освободительного, антиколониального...).

Именно на Майдане многие люди поняли, кем на самом деле был Степан Бандера, трижды приговоренный к смерти за то, что боролся за свободу своего народа против всех оккупантов. Именно на Майдане они поняли, почему и как его сделали врагом собственного народа и страшилищем для чужаков. Благодаря современной российской пропаганде борцы за волю и правду своего народа узнали, что все они "бандеровцы" – фашисты и людоеды, предатели и агенты иностранных спецслужб. Каждый на Майдане на собственной шкуре почувствовал, что значит быть Бандерой – бороться за правду своего народа и быть заклейменным как его предатель. За это понимание была заплачена высокая цена. Возможно, именно оно помогло нам выстоять в самые тяжелые минуты, когда над Майданом гордо звучало бандеровское "Слава Украине!"

Поэтому не зли(й) Бандеру!

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Владимира Вятровича
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