"Никого не оставляем": в ГУР показали, как испытывают на прочность новобранцев во время БЗВП. Видео

В ГУР МО Украины показали, как проходит контрольно-тактическое занятие для курсантов базовой общевойсковой подготовки. Полевое испытание длится 3 дня, в течение которых новобранцы должны преодолеть до 90 километров с полным снаряжением, пройти засады и водные переправы.

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Также среди заданий – эвакуация условного раненого. Инструкторы "Добрыня" и "Коба" рассказали, как проверяют подготовку разведчиков и почему во время испытания важно не оставлять никого из боевых товарищей.

Как проходит финальное испытание курсантов ГУР

Контрольно-тактическое занятие является финальной проверкой того, чему курсанты научились за время базовой общевойсковой подготовки. Полевое испытание длится три дня и предполагает преодоление до 90 километров с полным снаряжением.

Среди заданий, которые должны выполнить новобранцы, – прохождение засад, водные переправы и эвакуация условного раненого.

Во время занятия проверяют не только личную выносливость курсантов. Важно также, готовы ли они действовать ради побратима и может ли группа работать как единое целое.

Почему курсанты берут с собой лишнее снаряжение

Инструкторы "Добрыня" и "Коба" рассказали, что в начале подготовки курсанты могут брать с собой на задания лишнее снаряжение. Однако с приобретением опыта они учатся отказываться от ненужных вещей.

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Этой теме также уделили внимание во время подкаста "Активный допрос", посвященного особенностям подготовки разведчиков в ГУР.

Как проходит эвакуация условно раненого

Одно из заданий контрольно-тактического занятия – эвакуация условно раненого. Во время нее проверяют, как курсанты действуют в ситуации, когда одному из участников группы нужна помощь.

У инструкторов есть принцип: "Никого не оставляем". Как отмечается в сюжете, в группе не оставляют даже того, кто всем изрядно досадил.

Как проверяют физическую и психологическую выносливость

Во время трехдневного полевого испытания инструкторы проверяют способность курсантов действовать на пределе физических и психологических возможностей.

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Для этого новобранцы выполняют задания, предусмотренные контрольно-тактическим занятием: преодолевают до 90 километров с полным снаряжением, проходят засады, водные переправы и отрабатывают эвакуацию условно раненого.

При этом во время подготовки важны не только личные результаты курсантов, но и готовность действовать ради товарища.

После завершения подготовки курсанты участвуют в совместном разборе. Во время него они могут откровенно критиковать обучение.

Как сообщал OBOZ.UA, за время полномасштабной войны РФ против Украины программа базовой общевойсковой подготовки кардинально изменилась. Сейчас акцент делается на выживании личного состава и выполнении поставленных боевых задач, а программа БЗВП обновляется практически ежегодно.