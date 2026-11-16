Не в 20 лет: назван точный возраст, когда люди достигают пика умственного и эмоционального интеллекта

Ученые выяснили, что наивысшего уровня общего умственного и эмоционального развития люди достигают значительно позже, чем принято считать. По результатам исследования, пик интеллектуальных способностей приходится примерно на 55–60 лет, а заметный спад начинается после 65–70 лет.

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Полученные данные также ставят под сомнение распространенные стереотипы о старении и способности пожилых людей работать и принимать важные решения. Об этом сообщает портал your tango.

Интеллектуальные способности продолжают развиваться с возрастом

Исследование, опубликованное в журнале Intelligence, провели ученые Университета Западной Австралии и Варшавского университета. Они комплексно оценили различные умственные способности и психологические характеристики и пришли к выводу, что интеллектуальный расцвет человека приходится не на молодость, а на зрелые годы.

Хотя скорость обработки информации и память начинают ослабевать уже после 25 лет, другие способности продолжают развиваться. В частности, к концу 50-ти лет и в начале 60-ти лет у людей больше накопленных знаний, жизненного опыта и навыков принятия решений.

Это объясняется, в частности, тем, что с возрастом человек приобретает опыт и лучше понимает себя и окружающий мир. В то же время в 50–60 лет жизненный ритм многих людей становится стабильнее, чем в молодости, когда приходится строить карьеру и воспитывать детей.

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Кроме того, мозг способен компенсировать ухудшение памяти и скорости мышления развитием других способностей. Так, в зрелом возрасте достигает пика кристаллизованный интеллект – накопленные знания и словарный запас. Также совершенствуются финансовая грамотность, моральное мышление, эмоциональный интеллект, добросовестность и эмоциональная стабильность.

"Наблюдая за всем этим в совокупности, исследователи установили, что наше общее умственное функционирование достигает пика в возрасте от 55 до 60 лет и начинает заметно снижаться примерно после 65-70 лет, что намного позже, чем принято считать", – отмечается в статье.

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Почему зрелый возраст может быть преимуществом в карьере

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости пересмотреть распространенные представления о возрасте и профессиональных возможностях людей. В частности, опрос AARP показал, что 74% людей старше 50 лет считают свой возраст препятствием для поиска новой работы. В Великобритании 24% работодателей также негативно относятся к найму работников этой возрастной категории, а 57 лет называют возрастом, после которого кандидата могут считать слишком старым.

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В то же время именно на период от 55 до 60 лет приходится пик общего умственного функционирования человека. По выводам исследователей, руководящие должности и работа, предполагающая принятие важных решений, лучше всего подходят людям в возрасте от 40 до 65 лет.

Ученые также подчеркивают важность баланса. По их мнению, высокие должности не стоит автоматически отдавать ни молодым, ни пожилым людям. Ведь с возрастом интеллектуальные способности меняются, поэтому при оценке кандидатов следует учитывать их реальные возможности, а не только количество прожитых лет.

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