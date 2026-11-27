Хотя зимой даже у комнатных растений наступает период покоя, они все равно нуждаются в тщательном уходе – в холодное время года за ними нужно следить особенно внимательно. Ведь условия содержания домашней зелени значительно ухудшают недостаток дневного света и включенное отопление.

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Теплый сухой воздух может вызвать обезвоживание, пожелтение листьев, появление вредителей и даже гибель растений. Особенно уязвимы к таким условиям виды с тонкими листьями. Именно поэтому цветы нужно поставить подальше от батареи. Какие виды больше всего страдают от такого соседства, рассказало издание Homes and Gardens.

Чем опасно отопление

Зимой уход за комнатными растениями легко отложить на потом, особенно если они почти не растут. Однако именно в этот период важно следить за условиями в доме, ведь изменения температуры и освещения могут навредить зеленым любимцам.

В естественной среде растения обычно не подвергаются таким резким перепадам температуры, как в помещении. Особенно опасно непосредственное тепло от отопительных приборов. Если поставить горшок у камина, обогревателя или вентиляционного отверстия системы отопления, горячий воздух может вызвать тепловой стресс. Из-за этого растение будет терять влагу, а его листья пожелтеют, начнут сохнуть и скручиваться.

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Длительное воздействие сухого воздуха также создает благоприятные условия для размножения вредителей, в частности паутинных клещей. В таких условиях их популяция может быстро увеличиваться: от вылупления яйца до взрослой особи, способной откладывать новые яйца, проходит всего около семи дней. Поэтому зимой важно регулярно осматривать растения, чтобы вовремя заметить вредителей.

При этом отказываться от отопления ради комнатных растений не нужно. Достаточно правильно разместить горшки и контролировать условия в помещении, уделяя особое внимание чувствительным видам.

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Какие комнатные растения больше всего рискуют пострадать

Общее правило простое: чем тоньше листья, тем чувствительнее растение к изменениям температуры и влажности воздуха. Поэтому папоротники и калатеи могут хуже переносить сухость, возникающую в отопительный сезон.

Зато у суккулентов, замиокулькасов и сансевиерий мясистые листья, в которых они накапливают воду. Благодаря этому они лучше переносят периоды засухи. У растений с тонкими листьями запасы влаги меньше, поэтому они быстрее страдают от сухого воздуха.

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Особенно внимательно зимой стоит ухаживать за такими комнатными растениями:

папоротями;

калатеями;

спатифиллумами;

марантами;

плющами;

гипоэстесами;

фиттониями.

Как защитить комнатные растения зимой

Прежде всего проверьте, не стоят ли цветочные горшки на сквозняке или непосредственно рядом с источниками тепла. Обратите внимание на вентиляционные отверстия системы отопления: если горячий воздух попадает прямо на листья, немного переставьте растение в сторону. Каминная полка тоже может оказаться неудачным местом для горшков, даже если они там хорошо смотрятся.

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Контролировать температуру в комнате поможет обычный термометр. Для большинства комнатных растений комфортным считается диапазон примерно 16-24 °C.

Не менее важно правильно поливать растения. Зимой нужно следить, чтобы почва не пересыхала чрезмерно, но и не оставалась постоянно мокрой. В обоих случаях растение может пострадать. Определить, пришло ли время поливать, поможет измеритель влажности почвы: он показывает, насколько земля просохла и нуждается ли горшечное растение в воде.

Еще один способ противостоять сухому воздуху – повысить влажность вокруг растений. Для этого можно поставить горшки ближе друг к другу, использовать поддон с галькой и водой или приобрести портативный увлажнитель воздуха. Такие меры помогут создать более комфортные условия для комнатных растений на протяжении всего отопительного сезона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем поливать растения осенью и зимой, чтобы они продолжали активно расти.