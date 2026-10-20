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Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
1,0 т.
Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме
Не во всех уголках дома растения будут чувствовать себя хорошо. Источник: Pexels

Большинство советов по уходу за комнатными растениями сводятся к тому, что с ними делать: как часто поливать, когда подкармливать и стоит ли опрыскивать. Однако не менее важен и выбор места, где вы размещаете горшки.

Если растение желтеет или сбрасывает листья, а вы всё делаете правильно с точки зрения ухода, присмотритесь — возможно, ему нужен не дополнительный полив, а пересадка с неудачного места. Издание Good Housekeeping назвало семь мест в доме, где растения лучше не держать.

Прямо на пути воздушного потока от вентиляции или кондиционера

Это абсолютно нежелательное место для любого растения. Интенсивный поток воздуха от кондиционера или обычный сквозняк постоянно обдувает вазоны и очень быстро их пересушивает. К тому же такой воздух имеет гораздо более экстремальную температуру, чем цифры на термостате. Чтобы прогреть или охладить всю комнату, он выходит из отверстия значительно горячее или холоднее заданной температуры в помещении.

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Если это место по другим параметрам идеально, от него не обязательно отказываться. Направляющий дефлектор на вентиляционном устройстве поможет отвести поток в сторону. С этой задачей также прекрасно справятся правильно расставленные мебель, которая может создать физическую защиту от ветра.

Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме

Постоянный сквозняк вреден для растений, ведь он пересушивает почву. Источник: Pexels

Рядом с батареей или камином

Подобная проблема возникает и с другими источниками тепла. Для большинства комнатных растений возле батарей или каминов становится слишком жарко и сухо. Избыточное тепло быстро высушивает почву, из-за чего края листьев становятся коричневыми и сухими. Именно сухие кончики — главный симптом в этом случае. Если они появились, а вазон стоит в полуметре от источника тепла, его стоит просто переставить, прежде чем менять режим полива.

У дверей, которыми часто пользуются

Прихожая кажется прекрасным местом для большого акцентного растения, однако это одна из зон дома, где сквозняки дуют чаще всего. Зимой растения у входной двери подвергаются постоянному воздействию внезапных потоков холодного воздуха каждый раз, когда кто-то выходит или входит. Большинство комнатных цветов — тропические, поэтому такие резкие перепады температуры для них губительны.

Вплотную к холодному окну

Подоконники дают много света, но в некоторых домах, особенно старой застройки, они могут быть источником ощутимого холода. Температура ниже 12–13 °C вызывает у растений стресс или даже приводит к их гибели — именно поэтому балкон или веранда, где вазонам было прекрасно в июле, в ноябре становятся опасными. Простое решение: убедитесь, что листья не касаются непосредственно стекла. Во многих случаях этого уже достаточно, чтобы устранить проблему.

Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме

Логичнее подбирать растения под условия своего дома, а не наоборот. Источник: Pexels

На раскаленном подоконнике

Противоположные условия создают не меньше хлопот. Солнечный подоконник кажется логичным выбором, однако слишком интенсивные прямые лучи могут просто сжечь листья растений, которые предпочитают яркий, но рассеянный свет. Признаком этого являются бледные, обесцвеченные или обожженные листья. Поэтому стоит проследить, сколько именно солнца попадает на конкретное окно в течение дня, и подбирать растение под эти условия, а не наоборот. Если солнце слишком агрессивное, легкий прозрачный тюль поможет рассеять свет без потери яркости.

Рядом с кухонной техникой

Кухня часто является самой светлой комнатой в доме, из-за чего вазоны оказываются именно в этой зоне. Однако бытовая техника создает дополнительные риски. Растения лучше держать подальше от холодильника, посудомоечной машины, духовки, тостера и чайника, чье фоновое тепло создает такие же температурные колебания, как и вентиляционные отверстия. Есть и эстетический минус: кухонные приборы выделяют пар и микрокапли жира, которые со временем оседают и накапливаются на листьях.

В ванной комнате без окон

Ванные комнаты с высокой влажностью часто считают "тропическим раем" для цветов, но влажность — это лишь часть условий, ведь освещение там обычно недостаточное. Такое помещение не станет подходящим местом для растений, если в нем нет окон. Это же правило касается и любого другого темного уголка в доме. Некоторые растения спокойно переносят тень, но это не значит, что они могут жить вообще без естественного света.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно подобрать горшок для пересадки растения.

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