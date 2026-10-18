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Не делайте этого во время перехода на зимнее время: навлечете на себя несчастье

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Не делайте этого во время перехода на зимнее время: навлечете на себя несчастье
Переход на зимнее время. Источник: Pexels

Переход на зимнее время быстро приближается. Хотя для многих людей это означает дополнительный час сна, согласно старинным поверьям, это также может принести неудачу.

Все это связано с несколькими, казалось бы, невинными действиями, которых лучше избегать во время перевода часов, пишет OBOZ.UA.

Одно из суеверий касается самого перевода часов. Согласно ему, не следует переводить стрелки назад, поскольку это может символически оттолкнуть удачу и принести несчастье на следующие месяцы. Вместо этого стрелки следует переводить только вперед, даже если это означает почти полный оборот циферблата.

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Но это еще не все. Смена времени также имеет и другие символические значения. Согласно народным поверьям, лучше:

  • избегать споров – споры, начавшиеся во время перехода на летнее время, якобы могут длиться месяцами.
  • не начинать важные проекты – существует поверье, что начатые в это время действия не принесут ожидаемых результатов;
  • не оставлять часы остановленными – они символизируют застой и отсутствие прогресса в жизни.
  • не переводите часы в полночь – согласно некоторым поверьям, лучше делать это утром.
  • Не ложитесь обратно в постель после перевода часов – некоторые связывают такое действие с вялостью и недостатком энергии на следующие недели.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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