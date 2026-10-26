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Не просто для ветеранов, а вместе с ними: во Львове прошел первый Хакатон инклюзивных технологий UNBROKEN

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
27
Не просто для ветеранов, а вместе с ними: во Львове прошел первый Хакатон инклюзивных технологий UNBROKEN
Во Львове провели хакатон инклюзивных технологий для ветеранов. Источник: unbroken.ukraine

Во Львове 24-25 октября прошел первый Хакатон инклюзивных технологий UNBROKEN. В течение двух дней участники работали над созданием технологий, которые помогут людям после тяжелых травм быть более самостоятельными в повседневной жизни. Организаторами мероприятия выступили Фундация "Течія", Национальный реабилитационный центр UNBROKEN и украинская технологическая компания Esper LLC.

Молодые инженеры вместе с ветеранами и пациентами центра UNBROKEN создали четыре прототипа устройств и сервисов, которые могут облегчить повседневную жизнь людей после тяжелых травм.

Особенность Хакатона заключалась в том, что задания для студентов сформировали на основе реальных потребностей пациентов Центра UNBROKEN. Речь идет о трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются люди после сложных военных травм, чтобы снова научиться самостоятельно выполнять привычные дела – пользоваться телефоном, передвигаться и взаимодействовать с окружающим миром.

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В мероприятии приняли участие 24 студента киевских университетов, ветераны, врачи, эрготерапевты и инженеры. Команды разработали четыре решения: платформу "Поруч" с рекомендациями для людей с ампутациями, систему навигации immerSEE, адаптивную панель управления смартфоном Adeck и комплекс Plat. On для использования телефона без рук.

Не просто для ветеранов, а вместе с ними: во Львове прошел первый Хакатон инклюзивных технологий UNBROKEN

В мероприятии приняли участие студенты киевских университетов, ветераны, врачи, эрготерапевты и инженеры. Источник: unbroken.ukraine

Особое внимание Фундация "Течія" уделяет дальнейшему практическому применению разработок. Организация рассматривает возможность поддержать усовершенствование прототипов и профинансировать изготовление первых ограниченных партий устройств.

Председатель правления Фундации Юна Чейс подчеркнула важность благотворительных инициатив, которые не только помогают преодолевать последствия войны, но и создают долгосрочные решения.

Не просто для ветеранов, а вместе с ними: во Львове прошел первый Хакатон инклюзивных технологий UNBROKEN

Председатель правления Фундации Юна Чейс подчеркнула важность благотворительных инициатив, которые создают долгосрочные решения. Источник: unbroken.ukraine

Участие в хакатоне стало продолжением деятельности Фундации в сфере помощи военным, протезирования и обеспечения больниц медицинским оборудованием.\

После презентации разработок команды должны перейти к их усовершенствованию и оценке возможностей практического использования.

Цель инициативы – превратить украинские инженерные идеи в доступные технологии, которые помогут ветеранам вернуть самостоятельность.

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