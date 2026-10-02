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Не требует особого ухода: какое растение может заменить гортензию в саду

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read4 мин
icon 1,3 т.
Не требует особого ухода: какое растение может заменить гортензию в саду
Очиток видный украсит ваш сад и не потребует больших усилий по уходу

Гортензии, безусловно, становятся украшением любого сада или клумбы, однако они требуют постоянного ухода. Чтобы растение хорошо росло, его нужно регулярно поливать, обильно подкармливать и укрывать от морозов.

Если у вас нет времени на такой уход, попробуйте поэкспериментировать с эффектным суккулентом, который точно не доставит вам лишних хлопот. Эксперты по садоводству рекомендуют обратить внимание на очиток видный. Он прощает хозяевам практически любые промахи и при этом не теряет своей декоративности. Подробнее об этом растении рассказало издание Deccoria.

Преимущества очитка видного

Любовь садоводов к гортензиям вполне понятна: немногие кустарники могут соперничать с ними по пышности и продолжительности цветения. Однако очиток видный не требует стольких усилий по уходу и при этом сохраняет декоративность в течение всего года. Весной он пускает прямые побеги с толстыми, сочными листочками, накапливающими влагу. Благодаря этому образуется плотный уютный кустик высотой от 30 до 70 см, который очень аккуратно смотрится на клумбе.

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С августа и вплоть до октября очиток зацветает крупными плоскими щитковидными соцветиями, состоящими из множества мелких звездообразных цветочков. Чаще всего они имеют розовую или темно-розовую окраску, хотя встречаются и белоцветковые сорта. В период цветения куст превращается в настоящий магнит для бабочек, пчел и других полезных насекомых. Цветки очитка выглядят очень выразительно, хотя и почти не имеют запаха.

Когда растение хорошо укоренится, оно приобретает исключительную устойчивость к засухе, поэтому спокойно обходится вообще без полива в течение длительного времени. К тому же очиток обильно цветет даже на бедных почвах без каких-либо удобрений. При этом ему не страшны ни прямые палящие солнечные лучи, ни сильные морозы. Именно поэтому он является едва ли не лучшей заменой капризным гортензиям.

Не требует особого ухода: какое растение может заменить гортензию в саду

Соцветия очитка служат настоящим магнитом для бабочек и пчел. Источник: Pexels

Посадка и уход

Очиток видный – это компактное и неприхотливое растение, которое прекрасно подойдет даже для небольших садов. Как и большинство многолетников, высаживать его лучше весной или осенью. Если вы выбираете осеннюю посадку, молодое растение на первую зиму стоит прикрыть слоем мульчи или коры. В целом взрослый очиток в нашем климате прекрасно переносит зимы, однако недавно посаженному кустику такое временное защитное укрытие не помешает.

Ухаживать за очитком значительно проще, чем за гортензией. Чтобы растение чувствовало себя идеально, достаточно учесть несколько основных моментов

  • Почва – растение предпочитает легкие, проницаемые и умеренно питательные почвы. Оно без проблем будет расти и на довольно бедных и сухих участках.
  • Место посадки – очиток следует высаживать на хорошо освещенных солнечных полянах. Глубокая тень ему не подходит;
  • Полив – специально поливать кусты не нужно. Благодаря способности накапливать воду в листьях растению вполне хватает обычных дождей;
  • Подкормка – из-за минимальных потребностей очиток можно вообще не подкармливать. В крайнем случае весной можно внести немного разбавленного удобрения для суккулентов. Главное – не переборщить с азотом, ведь от его избытка стебли становятся слабыми, а куст начинает полегать и распадаться;
  • Обрезка – засохшие сухие соцветия и стебли очитка выглядят очень эстетично зимой, когда покрываются инеем или снегом. Целесообразно оставлять их на клумбе до ранней весны (февраля или марта), и только тогда срезать близко к земле. Вскоре после этого растение быстро выпустит молодые побеги

Этот многолетник относится к настоящим долгожителям и может расти на одном месте более десяти лет. Если со временем куст слишком разрастется, его можно легко разделить ранней весной. Проводить такую процедуру стоит не чаще, чем раз в 5 лет.

Ранее OBOZ рассказывал, как ухаживать за плетистыми розами осенью.

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