Не сжигайте: что можно сделать с опавшими листьями

Каждую осень владельцы садов и приусадебных участков сталкиваются с одной и той же проблемой: куда девать горы листьев, покрывающие землю? Кто-то собирает их в мешки, другие вывозят на свалку или сжигают.

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Однако опытные садоводы советуют не спешить избавляться от такого природного материала. Ведь из опавших листьев можно получить ценное средство для улучшения почвы, не потратив на это ни копейки.

Чем полезна опавшая листва для огорода

Вместо того чтобы выбрасывать осенние листья, их стоит превратить в листовой перегной. Это органический материал, который образуется в результате постепенного разложения листьев под действием грибов и других почвенных организмов.

По своей структуре готовый перегной напоминает тёмную, рыхлую лесную землю. Он хорошо удерживает влагу, улучшает воздухопроницаемость почвы и создаёт благоприятные условия для развития корневой системы растений.

Особенно полезен такой материал будет для участков с тяжёлой глинистой или слишком песчаной почвой.

В первом случае органическое вещество помогает сделать почву более рыхлой, а во втором — повышает её способность удерживать воду.

Кроме того, листовой перегной можно использовать в качестве мульчи. Он защищает поверхность земли от пересыхания, смягчает температурные колебания и сдерживает прорастание части сорняков.

Как сделать удобрение из опавших листьев

Приготовить листовой перегной значительно проще, чем обычный компост. Для этого даже не нужно смешивать различные органические отходы. Основной ингредиент только один — опавшая листва. Прежде всего следует собрать её в саду. Лучше всего использовать листья со здоровых деревьев, подальше от автомобильных дорог и других возможных источников загрязнения.

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Далее можно воспользоваться одним из двух способов.

Первый способ — в мешках. Собранные листья складывают в прочные полиэтиленовые мешки, слегка увлажняют, если они сухие, и проделывают несколько отверстий для доступа воздуха. Мешки неплотно завязывают и оставляют в затененном месте.

Второй способ — в специальном контейнере. В укромном уголке сада устанавливают ограждение из металлической сетки или используют компостер. Внутрь засыпают листья, периодически проверяя их влажность.

Важно, чтобы растительная масса оставалась умеренно влажной, но не превращалась в мокрую, плотную кучу без доступа воздуха. Чтобы ускорить разложение, листья можно предварительно измельчить газонокосилкой или садовым измельчителем.

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Сколько времени перегнивают листья

Скорость образования перегноя зависит от породы дерева, размера листьев, влажности и доступа воздуха.

Тонко измельченные листья при благоприятных условиях могут превратиться в пригодный для использования материал за 6–12 месяцев. А вот целым листьям нередко требуется около двух лет.

Особенно медленно разлагаются крупные и жесткие листья каштана, платана и некоторых других деревьев. Перед засыпанием их желательно измельчить.

Отдельного внимания требуют листья грецкого и черного ореха. Они могут содержать юглон — природное вещество, к которому чувствительны некоторые растения. В процессе полного компостирования юглон постепенно разрушается, однако недостаточно перепревшую листву лучше не использовать под чувствительными культурами.

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Понять, что перегной созрел, можно по его состоянию. Готовый материал имеет тёмный цвет, рыхлую структуру и приятный землистый запах. Отдельные листья в нём почти невозможно различить.

Как использовать листовой перегной

Полученную органическую массу можно применять на огороде, в цветнике и саду. Её можно распределить по поверхности грядок. Такой слой поможет дольше сохранять влагу и постепенно улучшать структуру почвы.

Также перегной можно добавлять в почву при подготовке участков к посадке овощей, цветов и декоративных кустарников.

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Полностью созревший материал используют в качестве компонента почвенных смесей для выращивания растений в контейнерах.

Однако следует понимать, что листовой перегной — это прежде всего средство для улучшения структуры почвы, а не полноценная замена всех удобрений. Содержание питательных веществ в нём сравнительно невелико.

Что ещё можно сделать с осенней листвой

Необязательно собирать всю листву до последней. Часть можно оставить под деревьями и кустами, где она постепенно будет разлагаться, пополняя запасы органического вещества.

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Измельчённые листья также подходят для мульчирования клумб и приствольных зон. Главное — не засыпать ими вплотную стволы деревьев и не укрывать толстым плотным слоем нежные растения.

Еще один вариант — добавлять сухие листья в обычный компост вместе со скошенной травой и другими растительными остатками. Они обогащают смесь углеродными материалами, необходимыми для правильного разложения органики.

Поэтому не стоит сжигать опавшую листву или выбрасывать её на свалку. Несколько простых действий осенью позволят превратить садовые отходы в полезный материал, который поможет сделать почву более рыхлой, улучшить ее способность удерживать влагу и создать более благоприятные условия для будущего урожая.

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