Длительные отключения электроэнергии и отсутствие отопления зимой могут привести к быстрому охлаждению жилья. Однако даже в таких условиях можно дольше сохранять комфортную температуру, если соблюдать несколько простых правил.

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Прежде всего стоит сосредоточиться на сохранении тепла в одной комнате, а не во всей квартире. Как сообщает МВД Украины, во время блэкаутов важно минимизировать потери тепла в жилье и позаботиться о том, чтобы согреть собственное тело.

Как сохранить тепло в квартире во время блэкаута

Специалисты рекомендуют выбрать самую маленькую комнату в доме и проводить в ней как можно больше времени. Если дома находятся несколько человек, лучше собраться вместе в одном помещении.

Небольшую комнату проще поддерживать в тепле, особенно если ограничить поступление холодного воздуха. Для этого необходимо плотно закрыть окна и двери, а также использовать одеяла и ковры для дополнительной теплоизоляции. При этом не стоит перекрывать вентиляционные отверстия.

Не менее важно соблюдать принцип многослойности в одежде. Несколько тонких слоев помогают удерживать тепло благодаря воздуху между ними. Не забывайте также о теплых носках, шарфе и головном уборе, даже если находитесь дома.

Что еще поможет согреться без отопления

Грелка с теплой водой. Она поможет согреть руки, ноги или постель перед сном. При отсутствии грелки можно использовать пластиковую бутылку с теплой, но не кипящей водой, завернув ее в полотенце.

Она поможет согреть руки, ноги или постель перед сном. При отсутствии грелки можно использовать пластиковую бутылку с теплой, но не кипящей водой, завернув ее в полотенце. Физическая активность. Не стоит долго сидеть неподвижно. Легкая разминка и ходьба по комнате помогут организму вырабатывать больше тепла.

Не стоит долго сидеть неподвижно. Легкая разминка и ходьба по комнате помогут организму вырабатывать больше тепла. Ковры и одеяла. Они помогут уменьшить ощущение холода от пола и сквозняков.

Чего категорически нельзя делать во время блэкаута

В МВД подчеркивают, что использовать генераторы внутри помещений категорически запрещено. Во время их работы выделяется угарный газ, который не имеет цвета и запаха и может вызвать смертельное отравление.

Также нельзя использовать газовые плиты и духовки для обогрева жилья. Лучше позаботиться о сохранении имеющегося тепла, чем подвергать себя и близких опасности.

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