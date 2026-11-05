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Не масло и не молоко: яичница становится более кремовой, если добавить всего один ингредиент

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
1,4 т.
Не масло и не молоко: яичница становится более кремовой, если добавить всего один ингредиент
Как приготовить идеальную яичницу. Источник: Pexels

Все хотят идеальную яичницу на завтрак, но результат не всегда получается таким, как нам нравится. Иногда она выходит резиновой, иногда – слишком жидкой и недостаточно кремовой.

Ина Гартен, ведущая программы Barefoot Contessa на Food Network, считает, что лучший способ приготовить яичницу – добавить в нее итальянскую нотку. По ее словам, после этого блюдо будет невероятно вкусным, пишет Express.

Ее секретный ингредиент – сыр рикотта. При этом способ приготовления яиц тоже имеет огромное значение.

Не масло и не молоко: яичница становится более кремовой, если добавить всего один ингредиент

Что добавить в яичницу для кремовой текстуры. Источник: Pexels

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Если готовить их на очень слабом огне и добавлять рикотту, чтобы придать им кремовую консистенцию и немного текстуры, это совсем другое дело. Она также добавила, что текстура этого блюда будет больше "похожа на заварной крем", чем на яичницу, и именно это ей и нравится.

Как же добиться такой текстуры? Она рекомендует сначала взбить яйца, добавить рикотту, а затем снова взбить. Для лучшего вкуса также стоит оставить на виду несколько небольших комочков творога.

Замена стандартного жира тоже меняет все. Вместо обычного растопленного сливочного масла попробуйте готовить сыр на ароматном коричневом сливочном масле, жирном утином жире, поджаренном кунжутном масле или масле с перцем чили.

Деликатное приготовление яиц на остатках беконного жира придает блюду дымную глубину, а завершающее тушение на огне с каплей высококачественного оливкового масла первого отжима или масла белого трюфеля добавляет ароматный вкус.

Складки создают решающий структурный и вкусовой контраст сразу после формирования сыра. Соленые сливочные сыры, такие как острый козий сыр, раскрошенная фета, выдержанный грюйер или таледжо, тают, превращаясь в капли роскоши, если снять яичницу со сковороды за считанные секунды до полного разжижения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, сантехники предостерегают ни в коем случае не выливать остатки кофе в раковину.

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