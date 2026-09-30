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Не только Олешки: в ГВА бьют тревогу из-за критической ситуации в окрестных селах

София Закревская
София Закревская
Time to read3 мин
icon 1,3 т.
Не только Олешки: в ГВА бьют тревогу из-за критической ситуации в окрестных селах
Въезд в оккупированные Олешки
Источник: Facebook/Дмитрий Лубинец

В оккупированной россиянами Херсонской области критическая ситуация сложилась не только в Олешках, но и в селах громады, в частности в Сагах. В этом населенном пункте проживает чуть больше десятка человек.

Немного лучше обстановка сейчас в селах, расположенных дальше от береговой линии. Об этом "Укринформу" рассказала руководительница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

"Если сказать, что в селах ситуация лучше, чем в Олешках, то разве что в тех пяти селах громады, которые из-за войны разрушены, исчезли с карты – в них точно легче, потому что там людей нет. Очень сложная ситуация – такая же, как в Олешках, – в селе Саги, там, по моим данным, проживает 12 человек", – сказала она.

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По словам главы ГВА, несколько лучше ситуация в селах, удаленных от линии фронта – Раденск, Челбурда, Поды, Костогрызово – потому что там обстрелы не такие интенсивные. Но и в эти населенные пункты тоже уже не ездят перевозчики. Продукты туда не завозят, поэтому люди выживают за счет того, что вырастили на огородах.

"У кого-то есть картофель, который они вырастили, у кого-то осталась мука, потому что до них дольше доставляли продукты. Ведь если в Олешки в последний раз проскакивали с продуктами 26 мая, то в те села в течение лета еще добирались с продуктами", – отметила Гасаненко.

В то же время она подчеркнула, что ситуация в этих населенных пунктах может резко ухудшиться.

Не только Олешки: в ГВА бьют тревогу из-за критической ситуации в окрестных селах

Населені пункти окупованої Херсонщини

Источник: deepstatemap.live

Что сейчас происходит в Олешках

Татьяна Гасаненко рассказала, что жители города не готовятся к зиме – они каждый день живут, как будто это последний.

"О зиме вообще никто не говорит, они понимают, что если их до зимы не вывезут, то они либо умрут, либо их убьют", – подчеркнула начальница ГВА.

Оккупационных "властей" в Олешках нет, поэтому так называемый губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не знает, сколько там осталось людей.

"Если гауляйтер Сальдо не может назвать точное количество жителей оккупированных Олешек, пусть приедет туда и посчитает, в чем проблема? Я, по понятным причинам, не могу приехать, потому что это оккупированная территория, а он там вроде как "власть". Не можешь сам приехать – пошли подчиненных", – сказала Гасаненко.

Она напомнила, что сначала оккупационные "власти" отрицали наличие проблем в Олешках, затем – обещали эвакуацию людей, а потом – утверждали, что не будут ее проводить, поскольку якобы "могут быть провокации со стороны Украины".

"Где же они? Где эта оккупационная власть в Олешках? Никого нет. Там только российские военные, которые тоже прячутся по домам у людей, потому что боятся за свои ничтожные жизни", – заявила глава ГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, вероятно, находятся военные 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота РФ и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. Командиры этих подразделений могут быть причастны к созданию условий, из-за которых жители города остались без доступа к еде и необходимой помощи.

Гражданское население страдает от гуманитарного кризиса и голода, поскольку российские оккупанты фактически держат Олешки в блокаде.

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