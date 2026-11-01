Не только Олешки: украинские военные эвакуировали также 167 мирных жителей с правобережья Херсонщины. Фото

В последние дни украинские военные провели спасательную операцию не только в Олешках. Во время гуманитарной миссии они эвакуировали также 167 мирных жителей из других населенных пунктов правобережья Херсонщины.

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Подробности операции рассказали в Генштабе ВСУ. Там отметили, что Силы обороны Украины использовали возможности, созданные ситуацией с безопасностью, для эвакуации жителей других населенных пунктов области, которые находятся под временной оккупацией РФ.

"Речь идет о населенных пунктах на подконтрольной Украине территории вдоль Днепра, которые ежедневно подвергались обстрелам со стороны армии РФ. Выехать смогли те, у кого раньше не было возможности покинуть опасные районы", – говорится в сообщении.

В частности, подразделения гражданско-военного сотрудничества Группировки войск "Юг" в сотрудничестве с представителями местных властей эвакуировали в более безопасные пункты Херсонской области 167 гражданских лиц. Среди них – 22 ребенка и 21 маломобильный человек, которые нуждались в особом внимании и помощи.

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В Генштабе отметили, что эвакуация проходила в чрезвычайно сложных и опасных условиях. Маршруты пролегали через заминированные и разрушенные дороги, участки со сгоревшей военной техникой и гражданскими автомобилями.

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Все это существенно затрудняло передвижение и требовало особой осторожности и слаженных действий всех задействованных подразделений.

"Несмотря на эти риски, главным приоритетом остается сохранение жизни гражданского населения и оказание помощи тем, кто не может самостоятельно покинуть опасные территории. Каждый спасенный человек – это результат совместной работы и слаженного взаимодействия всех участников гуманитарной миссии", – говорится в сообщении.

В Генштабе также подчеркнули, что подразделения Группировки войск "Юг" четко и неукоснительно соблюдают режим прекращения огня в районе проведения гуманитарной миссии.

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Напомним, жители Олешек вернулись на подконтрольную Украине территорию через Беларусь. Сначала они на автобусах добрались из России до Анапы, откуда самолетами их доставили в белорусский Гомель. Оттуда людей на автобусах перевезли к украинской границе в Черниговской области.

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Гуманитарную операцию организовали при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Во время перевозки жителей сопровождали медики, а для людей с инвалидностью привлекали автомобили скорой помощи. После завершения эвакуации президент Владимир Зеленский сообщил, что всем гражданам окажут необходимую помощь и будут способствовать их адаптации.

Также OBOZ.UA показывал, как выглядят Олешки после нескольких лет российской оккупации. На опубликованных кадрах видны поврежденные многоэтажки с выбитыми окнами, обгоревшими фасадами и следами пожаров, разрушенные частные дома и коммерческие объекты. На улицах и возле дворов также лежат груды бытового мусора и строительных обломков.