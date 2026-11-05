''Не легкомысленно относитесь к летней резине'': синоптик уточнила прогноз на пятницу в Украине. Карта

В Украине усиливается осенняя стужа: минувшей ночью в некоторых регионах уже фиксировали небольшие морозы и снег. В пятницу, 6 ноября, погоду в большинстве областей будет определять холодный атмосферный фронт.

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Он принесет дожди, а местами – мокрый снег и сильный северный ветер. Синоптик Наталка Диденко предупредила водителей об опасности езды на летней резине и уточнила, когда ожидать потепления.

Какой будет погода в Украине 6 ноября

По прогнозу синоптика, 6 ноября территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются дожди, а на севере, местами в центральных и восточных регионах – осадки с мокрым снегом.

В то же время в западных областях влияние северного антициклона не позволит осадкам добраться до региона. Там будет преобладать сухая погода.

В большинстве областей также сохранится сильный северный ветер, местами с порывами до штормовых. Поэтому синоптик советует одеваться теплее, чем обычно при такой температуре.

Днем столбики термометров покажут +4…+8 градусов. Однако по ощущениям погода будет значительно холоднее.

Синоптик предупредила водителей о летней резине

Из-за похолодания и вероятности мокрого снега Наталка Диденко отдельно обратилась к водителям с призывом не медлить с заменой шин.

"Дорогие водители! Не пренебрегайте летней резиной, поскорее звоните знакомым мастерам)", – подчеркнула она.

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Какой будет погода в Киеве 6 ноября

В столице пятница также будет холодной и ветреной. В Киеве вероятен дождь, местами с мокрым снегом.

Кроме того, ожидается сильный северный ветер, а максимальная дневная температура воздуха составит около +5 градусов.

Когда в Украину придет потепление

Ранее заявленное потепление после 10 ноября переносится. По уточненному прогнозу, повышение температуры ожидается 15–16 ноября, то есть в конце следующей недели.

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