Не бояться сквозняков и холодных подоконников: какие комнатные растения стоит посадить осенью

Осенью стоит инвестировать в комнатные растения, устойчивые к сквознякам. В ноябре микроклимат в доме меняется, поскольку мы включаем отопление и часто проветриваем дом, из-за чего такие места, как подоконники, коридоры и тамбуры, становятся зонами повышенного риска для нежных цветов.

Видео дня

Вместо того чтобы подвергать их суровым условиям, лучше разместить там растения, устойчивые к сквознякам, которые не боятся перепадов температуры или недостатка солнечного света, пишет OBOZ.UA.

Замиокулькас

Это растение не нуждается в большом количестве воды, но способность удерживать влагу позволяет ему пережить короткий период засухи, если вы забудете его полить. Оно также невероятно декоративно.

Его толстые блестящие зеленые листья и мясистые корневища производят большое впечатление на гостей. Замиокулькас также может хорошо расти в темном коридоре, поскольку ему не нужен интенсивный солнечный свет.

Сансевиерия

Еще одно растение, которое переживет осень в квартире, – это змеиное растение, также известное как сансевиерия или тещин язык.

Змеиное растение красиво и известно своей исключительной морозостойкостью. Его жесткие, мечевидные листья также накапливают воду, что позволяет ему долгое время обходиться без полива. Оно хорошо растет как на солнечных местах у окна, так и там, где доступ к свету ограничен.

Во время проветривания в холодные дни, когда температура ниже 10 градусов Цельсия, рекомендуется немного отодвинуть растение от окна, чтобы предотвратить его пересыхание. Это особенно актуально, если растение недавно поливали, поскольку сочетание низкой температуры и влажной почвы может привести к загниванию корней.

РЕКЛАМА

Аспидистра

Аспидистра высокая, которую иногда называют железным листом, хорошо переносит недостаток освещения или слегка прохладные помещения. Это комнатное растение на самом деле предпочитает места с рассеянным светом, а не очень солнечные.

Он процветает в условиях, сложных для многих других видов, а его крупные темно-зеленые листья сохраняют декоративный вид даже при минимальном уходе. Его можно поставить у окна, поскольку он переносит температуру до 5 градусов Цельсия.

Фикус эластика

Фикус эластика относительно легко выращивать, и он адаптируется к разным условиям в помещении. Он может хорошо расти в темной комнате. Он также привлекает внимание крупными кожистыми листьями с блестящей поверхностью.

Главные истории дня

Кратковременное проветривание комнаты не должно ему навредить, если холодный воздух не будет долго попадать непосредственно на листья. Однако не стоит ставить его прямо рядом с горячим радиатором.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 7 мест в доме станут неудачным выбором для размещения комнатных растений.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.