Не бояться сквозняков и холодных подоконников: какие комнатные растения стоит посадить осенью
Осенью стоит инвестировать в комнатные растения, устойчивые к сквознякам. В ноябре микроклимат в доме меняется, поскольку мы включаем отопление и часто проветриваем дом, из-за чего такие места, как подоконники, коридоры и тамбуры, становятся зонами повышенного риска для нежных цветов.
Вместо того чтобы подвергать их суровым условиям, лучше разместить там растения, устойчивые к сквознякам, которые не боятся перепадов температуры или недостатка солнечного света, пишет OBOZ.UA.
Замиокулькас
Это растение не нуждается в большом количестве воды, но способность удерживать влагу позволяет ему пережить короткий период засухи, если вы забудете его полить. Оно также невероятно декоративно.
Его толстые блестящие зеленые листья и мясистые корневища производят большое впечатление на гостей. Замиокулькас также может хорошо расти в темном коридоре, поскольку ему не нужен интенсивный солнечный свет.
Сансевиерия
Еще одно растение, которое переживет осень в квартире, – это змеиное растение, также известное как сансевиерия или тещин язык.
Змеиное растение красиво и известно своей исключительной морозостойкостью. Его жесткие, мечевидные листья также накапливают воду, что позволяет ему долгое время обходиться без полива. Оно хорошо растет как на солнечных местах у окна, так и там, где доступ к свету ограничен.
Во время проветривания в холодные дни, когда температура ниже 10 градусов Цельсия, рекомендуется немного отодвинуть растение от окна, чтобы предотвратить его пересыхание. Это особенно актуально, если растение недавно поливали, поскольку сочетание низкой температуры и влажной почвы может привести к загниванию корней.
Аспидистра
Аспидистра высокая, которую иногда называют железным листом, хорошо переносит недостаток освещения или слегка прохладные помещения. Это комнатное растение на самом деле предпочитает места с рассеянным светом, а не очень солнечные.
Он процветает в условиях, сложных для многих других видов, а его крупные темно-зеленые листья сохраняют декоративный вид даже при минимальном уходе. Его можно поставить у окна, поскольку он переносит температуру до 5 градусов Цельсия.
Фикус эластика
Фикус эластика относительно легко выращивать, и он адаптируется к разным условиям в помещении. Он может хорошо расти в темной комнате. Он также привлекает внимание крупными кожистыми листьями с блестящей поверхностью.
Кратковременное проветривание комнаты не должно ему навредить, если холодный воздух не будет долго попадать непосредственно на листья. Однако не стоит ставить его прямо рядом с горячим радиатором.
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