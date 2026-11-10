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Называлось в честь киллера и агента КГБ: что известно о загадочном городе в Ровенской области

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Time to read1 мин
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Называлось в честь киллера и агента КГБ: что известно о загадочном городе в Ровенской области
Как выглядит город Вариш. Источник: Википедии

Вараш в Ровенской области почти 40 лет носил название Кузнецовск – в честь советского разведчика Николая Кузнецова. В 2016 году в ходе декоммунизации одному из самых молодых городов Украины вернули историческое имя.

Современный город официально основали в 1973 году на месте села Вараш, сообщает Ровенский областной совет. Его появление связано со строительством Ровенской атомной электростанции, для работников которой рядом строили новое поселение.

Называлось в честь киллера и агента КГБ: что известно о загадочном городе в Ровенской области

Ровенская АЭС. Источник: Википедия

Откуда произошло название Вараш

История поселения на этой территории началась задолго до появления энергетического города. В письменном упоминании XVI века оно фигурирует под названием Гвараш. Точное происхождение этого названия исследователи до сих пор не установили.

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Название древнего села сохранилось в истории местности и впоследствии стало основой для возвращения городу его исторического имени. Так в названии современного Вараша соединились прошлое небольшого поселения и новый этап, связанный с атомной энергетикой.

Почему город назвали Кузнецовском

Строительство Ровенской АЭС началось возле села. Вместе с электростанцией рос поселок энергетиков, который в 1977 году официально назвали Кузнецовском.

Кузнецов был сотрудником советских органов госбезопасности. С 1939 года он работал в центральном аппарате Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, а в августе 1942-го его направили в отряд особого назначения, действовавший неподалеку от Ровно. Под немецким именем и с соответствующими документами он выполнял разведывательные и диверсионные задания.

Советское название закрепилось за городом на десятилетия. Переименование в рамках декоммунизации вернуло на карту Украины название, связанное с местным поселением, существовавшим здесь до начала масштабного строительства.

Чем Вараш известен сегодня

Вараш остается городом-спутником Ровенской АЭС, на которой работают четыре энергоблока. Связь с электростанцией отражена и в городской символике: ее изображение размещено на гербе.

Одними из узнаваемых символов города стали большие градирни. Наряду с ролью важного центра атомной энергетики Вараш развивает спортивную и туристическую жизнь.

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