Называлось в честь киллера и агента КГБ: что известно о загадочном городе в Ровенской области

Вараш в Ровенской области почти 40 лет носил название Кузнецовск – в честь советского разведчика Николая Кузнецова. В 2016 году в ходе декоммунизации одному из самых молодых городов Украины вернули историческое имя.

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Современный город официально основали в 1973 году на месте села Вараш, сообщает Ровенский областной совет. Его появление связано со строительством Ровенской атомной электростанции, для работников которой рядом строили новое поселение.

Откуда произошло название Вараш

История поселения на этой территории началась задолго до появления энергетического города. В письменном упоминании XVI века оно фигурирует под названием Гвараш. Точное происхождение этого названия исследователи до сих пор не установили.

Название древнего села сохранилось в истории местности и впоследствии стало основой для возвращения городу его исторического имени. Так в названии современного Вараша соединились прошлое небольшого поселения и новый этап, связанный с атомной энергетикой.

Почему город назвали Кузнецовском

Строительство Ровенской АЭС началось возле села. Вместе с электростанцией рос поселок энергетиков, который в 1977 году официально назвали Кузнецовском.

Кузнецов был сотрудником советских органов госбезопасности. С 1939 года он работал в центральном аппарате Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, а в августе 1942-го его направили в отряд особого назначения, действовавший неподалеку от Ровно. Под немецким именем и с соответствующими документами он выполнял разведывательные и диверсионные задания.

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Советское название закрепилось за городом на десятилетия. Переименование в рамках декоммунизации вернуло на карту Украины название, связанное с местным поселением, существовавшим здесь до начала масштабного строительства.

Чем Вараш известен сегодня

Вараш остается городом-спутником Ровенской АЭС, на которой работают четыре энергоблока. Связь с электростанцией отражена и в городской символике: ее изображение размещено на гербе.

Одними из узнаваемых символов города стали большие градирни. Наряду с ролью важного центра атомной энергетики Вараш развивает спортивную и туристическую жизнь.

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