Названы украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со списком
Украинские фамилии имеют глубокие исторические корни: некоторые родовые имена формировались более тысячи лет назад. Среди них есть такие, которые происходят от названий профессий, места рождения, особенностей внешности или характера человека.
OBOZ.UA собрал актуальную информацию о древних украинских фамилиях, сохранившихся до наших дней, а также о названиях родов, которые сейчас почти не встречаются. Они помогают проследить особенности формирования родовых имен и лучше понять собственное происхождение.
Фамилии от Масляка
К древним родовым именам относятся фамилии, происходящие от Масляка и уходящие корнями в VIII век. Среди них:
- Масляк;
- Маслек;
- Маслик;
- Маслак;
- Маслюк;
- Маслик;
- Маслук.
Фамилии с окончанием -ахно
Более тысячи лет могут иметь и родовые имена с окончанием -ахно. Среди них есть фамилии, которые и сегодня имеют сотни и тысячи носителей:
- Кахно – 162 носителя;
- Махно – 2066 носителей;
- Сахно — 7498 носителей;
- Дахно – 1528 носителей.
Фамилии с окончанием -ман
Отдельную группу составляют фамилии с окончанием -ман, которые связывают с трипольской и скифской цивилизациями. Среди них:
- Бикман – 16 носителей;
- Котьман – 15 носителей;
- Варман — 67 носителей;
- Сурман – 63 носителя;
- Отман – 13 носителей;
- Бацман – 547 носителей.
Какие фамилии могут исчезнуть
В то же время некоторые древние родовые имена сегодня почти не встречаются. В частности, речь идет о фамилиях, происходящих от отцовских имен или прозвищ с суффиксами "-ат" и "-ят". Среди них – Хведченят, Романчат, Максимчат, Миковьят, Процевьят, Старьят, Щурат и Конят.
В XVI–XVII веках также были распространены родовые формы падежа. К ним относились, в частности, Кривого, Черного, Кривобокого, Лукина и Возной.
Напомним, происхождение части украинских фамилий связывают с половцами — древним народом, сыгравшим заметную роль в истории Восточной Европы. Некоторые из таких родовых имен сохранились в Украине до наших дней.
Как писал OBOZ.UA, в Украине есть фамилии, которые существенно отличаются своей длиной. В частности, стало известно о самой длинной официально зарегистрированной украинской фамилии, состоящей из 50 символов.
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