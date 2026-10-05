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Названы украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со списком

Даниил Борщ
Даниил Борщ
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Названы украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со списком
Украинские фамилии имеют глубокие исторические корни. Иллюстративное фото. Источник: Roman Tymochko/Pexels

Украинские фамилии имеют глубокие исторические корни: некоторые родовые имена формировались более тысячи лет назад. Среди них есть такие, которые происходят от названий профессий, места рождения, особенностей внешности или характера человека.

OBOZ.UA собрал актуальную информацию о древних украинских фамилиях, сохранившихся до наших дней, а также о названиях родов, которые сейчас почти не встречаются. Они помогают проследить особенности формирования родовых имен и лучше понять собственное происхождение.

Фамилии от Масляка

К древним родовым именам относятся фамилии, происходящие от Масляка и уходящие корнями в VIII век. Среди них:

  • Масляк;
  • Маслек;
  • Маслик;
  • Маслак;
  • Маслюк;
  • Маслик;
  • Маслук.

Фамилии с окончанием -ахно

Более тысячи лет могут иметь и родовые имена с окончанием -ахно. Среди них есть фамилии, которые и сегодня имеют сотни и тысячи носителей:

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  • Кахно – 162 носителя;
  • Махно – 2066 носителей;
  • Сахно — 7498 носителей;
  • Дахно – 1528 носителей.
Названы украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со списком

Украинка. Иллюстративное фото. Источник: Константин Климовец/Pexels

Фамилии с окончанием -ман

Отдельную группу составляют фамилии с окончанием -ман, которые связывают с трипольской и скифской цивилизациями. Среди них:

  • Бикман – 16 носителей;
  • Котьман – 15 носителей;
  • Варман — 67 носителей;
  • Сурман – 63 носителя;
  • Отман – 13 носителей;
  • Бацман – 547 носителей.

Какие фамилии могут исчезнуть

В то же время некоторые древние родовые имена сегодня почти не встречаются. В частности, речь идет о фамилиях, происходящих от отцовских имен или прозвищ с суффиксами "-ат" и "-ят". Среди них – Хведченят, Романчат, Максимчат, Миковьят, Процевьят, Старьят, Щурат и Конят.

В XVI–XVII веках также были распространены родовые формы падежа. К ним относились, в частности, Кривого, Черного, Кривобокого, Лукина и Возной.

Напомним, происхождение части украинских фамилий связывают с половцами — древним народом, сыгравшим заметную роль в истории Восточной Европы. Некоторые из таких родовых имен сохранились в Украине до наших дней.

Как писал OBOZ.UA, в Украине есть фамилии, которые существенно отличаются своей длиной. В частности, стало известно о самой длинной официально зарегистрированной украинской фамилии, состоящей из 50 символов.

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