Названа самая распространённая фамилия в Украине: что она означает

Мельник — самая распространённая фамилия в Украине: её носят не менее 107 878 граждан. Чаще всего она встречается на Подолье, а наибольшее количество носителей среди городов зафиксировано в Киеве.

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Фамилия Мельник, вероятно, имеет профессиональное происхождение. Об этом говорится в материале портала "Ридные".

Оно связано с древним ремеслом – мельничным делом; так могли называть человека, у которого была мельница или который работал на ней.

В настоящее время в Украине насчитывается не менее 107 878 человек с фамилией Мельник. Таким образом, она возглавляет список самых распространенных украинских фамилий.

Чаще всего Мельники встречаются на Подолье. В то же время среди отдельных городов по количеству носителей лидирует Киев — по последним данным Киевского городского совета, в столице проживают не менее 6587 человек с такой фамилией.

Наибольшая плотность распространения фамилии Мельник приходится на Винницкую и Ивано-Франковскую области.

Фамилия имеет и исторические корни. Мельники упоминаются, в частности, в казацких реестрах: в 1756 году было зафиксировано не менее семи казаков с такой фамилией.

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Таким образом, фамилия Мельник сочетает в себе древнее профессиональное происхождение и многовековую историю в Украине.

Также в Украине и сегодня можно встретить носителей фамилий Коч, Демир, Озтюрк, Мустафа и Доган. Больше всего представителей некоторых из этих родов проживает на юге и востоке страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские фамилии имеют глубокие исторические корни, а некоторые родовые имена формировались более тысячи лет назад. Среди них есть те, что происходят от названий профессий, места рождения, особенностей внешности или характера человека.

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