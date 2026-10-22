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Назван самый модный цвет 2027 года для интерьера: он сделает ваш дом шикарным

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
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Назван самый модный цвет 2027 года для интерьера: он сделает ваш дом шикарным
Назван самый модный цвет 2027 года. Источник: Pexels

Еще совсем недавно в модных интерьерах преобладали бежевый, серый и белый цвета. В 2027 году самым модным будет совсем другой оттенок – спокойный, но в то же время выразительный.

Кроме того, это долгосрочное решение, а не краткосрочный сезонный тренд. Как выглядит цвет Webster Green и почему его стоит включить в интерьер, пишет OBOZ.UA.

Так, 14 октября 2026 года Benjamin Moore представил свой цвет года 2027. Им стал Webster Green HC-130 из исторической коллекции бренда. Это элегантный оттенок зеленого, сочетающий в себе безмятежность, изысканность и ясность. Он находится где-то между недавно модным изумрудным и заметно более нежным шалфейным.

Назван самый модный цвет 2027 года для интерьера: он сделает ваш дом шикарным

Webster Green HC-130. Источник: businesswire.com

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Стоит обратить внимание на этот оттенок, поскольку компания была основана в 19 веке и известна не только своей продукцией, но и прогнозами модных цветов. Они основаны на разнообразной информации – как на наблюдениях за тенденциями отрасли, так и на изменении предпочтений клиентов. Выбор Webster Green – это возвращение к решениям, близким к природе.

Зеленый цвет Webster Green можно сочетать с разнообразными цветами, материалами и текстурами. Лучше всего он смотрится с деревянными поверхностями, кремовыми или коричневыми тканями и классической мебелью. Он привносит в дом ощущение уюта, гармонии и спокойствия. Интерьеры становятся визуально приятными и умиротворяющими, вызывая ассоциации с природой и отдыхом.

Однако этот цвет также можно сочетать с льном и белым, создавая менее официальную и более легкую атмосферу. Безопаснее всего сочетать этот оттенок зеленого с кремовым, грязно-белым, шоколадно-коричневым и теплым бежевым. Что касается дерева, светлые оттенки выглядят фантастически, но светлый дуб или темный орех смотрятся не хуже.

Этот цвет прекрасно подходит для кухни, гостиной и спальни. Скандинавский, современный, ретро- и даже английский стили идеально гармонируют с этим оттенком зеленого. Что касается аксессуаров, то латунь и античное золото – лучший выбор. Многое не нужно, чтобы сделать комнату модной. В 2027 году необязательно красить все стены в цвет Webster Green. Просто выберите цветовые акценты или аксессуары.

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