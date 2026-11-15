Назван худший месяц для празднования свадьбы

В народных поверьях этот месяц считается особенно неблагоприятным временем для жизненных перемен, таких как свадьба или переезд.

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Некоторые люди до сих пор верят, что важные решения, принятые в этот период, могут принести несчастье. Узнайте, откуда возникли эти суеверия и чего следует избегать, пишет OBOZ.UA.

Существует поверье, что ноябрь – худшее время для свадьбы. Наши прабабушки верили в это главным образом из-за мрачной символики этого месяца, связанной с печалью, быстротечностью и трауром. Поэтому они боялись, что начало нового жизненного пути принесет больше проблем, чем пользы.

Погода тоже неблагоприятная: короткие дни, холод и дожди. В начале ноября мы отмечаем известный День всех святых, поэтому большие вечеринки не обязательно подходят к этой атмосфере.

Возможно, свадьба в ноябре может принести молодой паре несчастье, и даже предвещает несчастливую совместную жизнь. Это, возможно, одна из причин, почему молодые пары редко решаются пожениться поздней осенью.

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Конечно, это суеверия, и вы можете решить, верить им или нет, в зависимости от того, что для вас важно. Нет никаких доказательств того, что свадьба в ноябре – плохая примета, хотя некоторые люди все же предпочитают выбрать другую дату для спокойствия.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить предсказаниям или нет.

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