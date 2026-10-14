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Назван малоизвестный режим стиральной машины, который в разы ускорит высыхание одежды

OBOZ.UAOBOZ.UA
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icon 1,2 т.
Назван малоизвестный режим стиральной машины, который в разы ускорит высыхание одежды
Как быстро высушить одежду. Источник: Pexels

Домохозяйствам рекомендуется попробовать малоизвестный режим стирки, который может помочь сократить время сушки. При понижении температуры белье может сушиться часами или даже днями в помещении.

Но, по словам эксперта по уборке и распаковке Николы Льюис, существует простой трюк, который может помочь домохозяйствам быстрее подготовить одежду к носке, не полагаясь на сушильную машину. Она рекомендует использовать режим отжима стиральной машины повторно после завершения основного цикла стирки, пишет Express.

Дополнительный цикл отжима помогает удалить больше воды из одежды, прежде чем её вынут из барабана, а это означает, что во время сушки потребуется испарить меньше влаги.

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Её совет заключался в том, чтобы быстро встряхнуть каждую вещь перед тем, как повесить её сушиться; это также может помочь разгладить складки и разделить ткань.

Настройка может иметь обозначение "Отжим", "Слив/Отжим" или "Барабан/Отжим" в зависимости от модели стиральной машины.

Также следует проверить инструкцию к своей стиральной машине и выбрать соответствующую скорость отжима для тканей, которые нужно стирать, поскольку деликатные вещи могут потребовать более бережного цикла.

Еще одна из её рекомендаций — использовать осушитель воздуха вместе с сушильной машиной для одежды.

Осушитель воздуха удаляет влагу из воздуха, помогая создать условия, при которых вода может более эффективно испаряться из влажной одежды. Это может быть особенно полезно, когда окна закрыты в холодную погоду.

Эксперт также рекомендовала использовать вентилятор, чтобы воздух циркулировал в комнате и среди одежды.

Вентилятор не удаляет влагу из воздуха, но движение воздуха может помочь воде быстрее испаряться из ткани. Сочетание вентилятора с хорошей вентиляцией или осушителем воздуха может сделать сушку в помещении более эффективной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему не стоит хранить полотенца в ванной комнате.

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