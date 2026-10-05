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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине: какое открытие они сделали

Анна Якубец
Анна Якубец
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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине: какое открытие они сделали
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине: какое открытие они сделали

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физиологии и медицине 2026 года. Так, Нобелевская премия в этом году присуждена Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну и Георгу Нагелю за их открытия в области светозависимых ионных каналов и оптогенетики.

Об этом сообщил Нобелевский комитет в соцсети X

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