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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Победителями стали Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд. Источник: Х/Нобелевская премия

В понедельник, 12 октября, Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. Ими стали Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд.

Им вручили награду "за разработку микроэкономических основ макроэкономической стабилизации". Об избрании победителей объявили на официальной странице Нобелевского комитета в Х.

"Королевская шведская академия наук решила присудить премию Sveriges Riksbank по экономическим наукам за 2026 год памяти Альфреда Нобеля Роберту Э. Холлу и Майклу Вудфорду "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации", – говорится в сообщении.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Лауреаты получили награду "за разработку микроэкономических основ макроэкономической стабилизации". Источник: Х/Нобелевская премия

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Как исследования лауреатов этого года изменили экономическую политику

Как добавили в Нобелевском комитете, исследования двух экономистов помогли объяснить, как центральные банки и правительства могут противодействовать экономическим спадам и инфляции, учитывая финансовое поведение обычных людей.

В 1978 году Роберт Холл предложил новый взгляд на потребительские расходы, показав, что люди принимают финансовые решения не только исходя из текущей зарплаты, но и с учетом собственных долгосрочных ожиданий относительно доходов и материального положения.

"Это означает, что расходы не сокращаются резко, если не происходит непредвиденного потрясения; такое открытие помогло странам точно понять причины рецессий и колебаний уровня занятости", – говорится в сообщении.

В 1990-х и в начале 2000-х годов Майкл Вудфорд исследовал, как решения компаний по установлению цен взаимодействуют с поведением потребителей. Его работы показали, что борьба с инфляцией зависит не только от объема денег в обращении, но и от того, как люди и бизнес оценивают будущую экономическую ситуацию.

Вудфорд также доказал, что четкие заявления центрального банка о дальнейших действиях могут влиять на рынки еще до того, как регулятор изменит процентные ставки.

"После мировых финансовых кризисов (в частности, кризиса 2008 года и последующих событий) ведущие центральные банки мира взяли теории Вудфорда и Холла за стандартную основу для предотвращения рыночных коллапсов; именно поэтому Нобелевский комитет охарактеризовал их вклад как создание широкой глобальной макроэкономической стабильности на основе глубокого понимания действий отдельных лиц и малых фирм на микроуровне", – говорится в сообщении.

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