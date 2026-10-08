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Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read3 мин
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Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе. Источник: Nobel Committee/Facebook

Нобелевский комитет объявил имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2026 год. Им стала канадская писательница Энн Карсон.

Об объявлении лауреата стало известно на официальной странице Нобелевской премии в X. Результаты были объявлены в 14:00 по киевскому времени.

Что известно о лауреате

Энн Карсон родилась 21 июня 1950 года в Торонто, Канада. Она является поэтессой, эссеисткой, переводчицей и специалисткой по античной литературе. Ее творчество сочетает в себе поэзию, прозу, эссеистику и литературный перевод, а значительное влияние на ее работы оказала древнегреческая классическая традиция.

Нобелевский комитет отметил Карсон "за ее смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы". Именно так сформулировано обоснование решения о присуждении писательнице Нобелевской премии по литературе 2026 года.

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Кто претендовал на награду

Накануне объявления лауреата среди главных претендентов на Нобелевскую премию по литературе фигурировали китайская писательница Цань Сюэ, японский автор Харуки Мураками, американцы Томас Пинчон и Дон ДеЛилло, австралиец Джеральд Мурнейн, румынский писатель Мирча Кертереску, а также мексиканская писательница Кристина Ривера Гарса и испанец Энрике Вилья-Матас.

Одной из главных фавориток считалась Цань Сюэ (1953 года рождения). На популярных ресурсах именно ей часто отдавали первое место среди возможных лауреатов. Самые известные произведения писательницы – "Последний любовник" и "Я живу в трущобах".

Традиционно высоко в прогнозах находился и Харуки Мураками (1949). Японский писатель уже много лет подряд остается среди потенциальных претендентов на награду, а наибольшую популярность ему принесли романы "Норвежский лес", "Охота на овцу", "1Q84" и "Убить командора".

В число опытных претендентов также входили Томас Пинчон (1937), Джеральд Мурнейн (1939) и Дон ДеЛилло (1936). Их имена регулярно фигурируют среди возможных кандидатов на Нобелевскую премию по литературе.

Среди фаворитов был и Мирча Кертереску (1956). Румынский писатель известен романами "Ослепление" и "Травести" и уже несколько лет подряд фигурирует в прогнозах относительно потенциального победителя.

В список вероятных лауреатов также вошли Кристина Ривера Гарса (1964) из Мексики и Энрике Вилья-Матас (1948) из Испании. Среди известных произведений этих авторов – "Никто не увидит меня в слезах" и "Канон камеры-обскуры".

Прежние лауреаты Нобелевской премии по литературе

В 2023 году Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель Юн Фоссе. Шведская академия отметила его "за новаторские пьесы и прозу, выражающие невыразимое", а его творческое наследие включает романы, пьесы, поэзию, эссе и детские книги.

В 2024 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Канг. Ее отметили за "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

Как писал OBOZ.UA, в 2025 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснагоркаи. Шведская академия отметила его за творчество, которое "среди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства", а среди главных особенностей его стиля Нобелевский комитет назвал гротеск и абсурд.

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