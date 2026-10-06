Назван лауреат Нобелевской премии по физике: какое открытие он сделал

Во вторник, 6 октября, Нобелевский комитет назвал лауреата премии по физике 2026 года. В этом году Нобелевская премия в этой области присуждена Фрэнсису Хальзену "за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского фонда в социальной сети Х. Церемония вручения состоялась в Стокгольме (Швеция).

Нобелевская премия по физике присуждена Фрэнсису Хальзену. Источник: Страница NobelPrize в социальной сети Х

Какой вклад внес Фрэнсис Хальзен

Американский ученый Фрэнсис Хальзен ( Университет Висконсина, Мэдисон, Висконсин, США) заложил основу для совершенно нового вида астрономии. Его идея заключалась в использовании ледника на Южном полюсе для улавливания таинственных частиц, называемых нейтрино. Результатом стала нейтринная обсерватория IceCube, способная отслеживать нейтрино, прилетающие из далекого космоса.

Данные о взаимодействии нейтрино, которые непрерывно собирает IceCube, предоставят исследователям новые знания об условиях, в которых могут образовываться высокоэнергетические нейтрино, и даже могут раскрыть ранее неизвестные космические явления.

Ученый понял, что лед на Южном полюсе можно использовать для отслеживания частиц, известных как нейтрино. Отмечается, что его видение и научное лидерство сыграли основополагающую роль в создании нейтринной обсерватории IceCube – кубического километра льда, оснащенного световыми датчиками. С помощью IceCube исследователи могут фиксировать нейтрино, исходящие из чрезвычайно энергетически насыщенных процессов в далекой Вселенной.

РЕКЛАМА

"Нейтрино повсюду, но они не дают о себе знать. Они проходят сквозь Землю и наши тела, незаметно для нас. Очень редко отдельное нейтрино взаимодействует с атомным ядром, что позволяет человеку с соответствующим оборудованием обнаружить их", – говорится в материале.





Нобелевская премия по физике 2026. Источник: The Nobel Prize

Впервые Фрэнсис Халзен представил свое видение этого вопроса в 1988 году. Вскоре ученый получил поддержку других исследователей, и уже через несколько лет были проведены предварительные испытания датчиков во льду.

Главные истории дня

В материале поясняется, что космические нейтрино с чрезвычайно высокими энергиями встречаются очень редко, поэтому для наблюдения достаточного количества столкновений требуется огромный объем льда. IceCube занимает целый кубический километр и был завершен в 2011 году. Исследователи вскоре обнаружили первые высокоэнергетические нейтрино, а спустя несколько лет смогли опубликовать свое открытие нейтрино, которые, по-видимому, происходят далеко за пределами нашей Солнечной системы. Поиск источников нейтрино во Вселенной мог начаться всерьез.

РЕКЛАМА

"Фрэнсис Халзен возглавил международную команду исследователей и инженеров, которые предоставили нам фантастический инструмент. Его настойчивость и научное видение проложили путь для нового вида астрономии", – отметил Марк Пирс, председатель Нобелевского комитета по физике.

Нобелевская премия

Альфред Нобель учредил премию, которая бы отмечала открытия, принесшие наибольшую пользу человечеству. В 1895 году он подписал завещание и завещал значительную часть своего состояния на учреждение премии и последующий Нобелевский фонд, который нес ответственность за выполнение завещания.

РЕКЛАМА

Нобелевская премия присуждается ежегодно с 1901 года в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и мира, а в 1968 году была добавлена премия по экономическим наукам.

В соответствии с инструкциями, оставленными Нобелем в его завещании, различные независимые учреждения, присуждающие премии, выбирали лауреатов Нобелевской премии в каждой категории на протяжении более века.

Альфред Нобель специально назначил учреждения, ответственные за выбор лауреатов каждой премии.

В уставе Нобелевского фонда указано, что сумма премии может быть поровну разделена между двумя работами, а если работа была создана двумя или тремя лицами, премия присуждается им совместно. Сумма премии может быть разделена максимум между тремя лицами.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Нобелевская премия по физиологии и медицине в этом году присуждена ученым Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну и Георгу Нагелю за их открытия в области светозависимых ионных каналов и оптогенетики. В клинической медицине исследователи используют метод оптогенетики в попытках восстановить зрение у людей с нарушениями зрения.