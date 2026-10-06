Назван лауреат Нобелевской премии по физике: какое открытие он сделал

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыПехотинцам из Третьей штурмовой бригады срочно нужна помощь: осталось собрать 42 тыс. грнСыновья Джамалы дебютировали на большой сцене вместе с мамой и вдохнули новую жизнь в легендарную "Песню об учительнице". ВидеоСыновья Джамалы дебютировали на большой сцене вместе с мамой и вдохнули новую жизнь в легендарную "Песню об учительнице". ВидеоИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриУдары по РоссииНе только НПЗ и военные объекты: на территории России есть уникальные цели, удары по которым могут стать кошмаром для агрессораПровокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. ФотоПровокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. ФотоОккупанты готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины: в "Атеш" раскрыли подробностиОккупанты готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины: в "Атеш" раскрыли подробностиВ платье за 60 тыс. грн: Оля Фреймут показала фото с закрытого ужина для проукраинской "элиты" в ЛондонеВ платье за 60 тыс. грн: Оля Фреймут показала фото с закрытого ужина для проукраинской "элиты" в ЛондонеМарина Боржемская впервые рассказала о тяжелой болезни, из-за которой исчезала из соцсетей: тренера "Зважених та щасливих" мучают болиМарина Боржемская впервые рассказала о тяжелой болезни, из-за которой исчезала из соцсетей: тренера "Зважених та щасливих" мучают боли"Черная смерть": что известно о вспышке чумы в России, как передается болезнь и подлежит ли лечению"Черная смерть": что известно о вспышке чумы в России, как передается болезнь и подлежит ли лечениюОт лидеров к борьбе за выживание. Что было не так в матче сборной Украины против ВенгрииОт лидеров к борьбе за выживание. Что было не так в матче сборной Украины против Венгрии

Назван лауреат Нобелевской премии по физике: какое открытие он сделал

Анна Якубец
Анна Якубец
Time to read4 мин
icon 348
Назван лауреат Нобелевской премии по физике: какое открытие он сделал
Назван лауреат Нобелевской премии по физике. Источник: Nobel Committee/Facebook

Во вторник, 6 октября, Нобелевский комитет назвал лауреата премии по физике 2026 года. В этом году Нобелевская премия в этой области присуждена Фрэнсису Хальзену "за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения".

Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского фонда в социальной сети Х. Церемония вручения состоялась в Стокгольме (Швеция).

Нобелевская премия по физике присуждена Фрэнсису Хальзену.Источник: Страница NobelPrize в социальной сети Х

Какой вклад внес Фрэнсис Хальзен

Американский ученый Фрэнсис Хальзен ( Университет Висконсина, Мэдисон, Висконсин, США) заложил основу для совершенно нового вида астрономии. Его идея заключалась в использовании ледника на Южном полюсе для улавливания таинственных частиц, называемых нейтрино. Результатом стала нейтринная обсерватория IceCube, способная отслеживать нейтрино, прилетающие из далекого космоса.

Читайте также
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 18,3 т.
Если остановили представители ТЦК: адвокат объяснила, что нужно сделать перед показом документов
icon 18,3 т.
Если остановили представители ТЦК: адвокат объяснила, что нужно сделать перед показом документов
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 11,4 т.
Лучший день для решения проблем: Рыбы – не ждите одобрения, а Близнецы получат вознаграждение – гороскоп на 6 октября
icon 11,4 т.
Лучший день для решения проблем: Рыбы – не ждите одобрения, а Близнецы получат вознаграждение – гороскоп на 6 октября
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 3,2 т.
Какие знаки Зодиака самые опасные в ссоре: их всего два
icon 3,2 т.
Какие знаки Зодиака самые опасные в ссоре: их всего два

Данные о взаимодействии нейтрино, которые непрерывно собирает IceCube, предоставят исследователям новые знания об условиях, в которых могут образовываться высокоэнергетические нейтрино, и даже могут раскрыть ранее неизвестные космические явления.

Ученый понял, что лед на Южном полюсе можно использовать для отслеживания частиц, известных как нейтрино. Отмечается, что его видение и научное лидерство сыграли основополагающую роль в создании нейтринной обсерватории IceCube – кубического километра льда, оснащенного световыми датчиками. С помощью IceCube исследователи могут фиксировать нейтрино, исходящие из чрезвычайно энергетически насыщенных процессов в далекой Вселенной.

"Нейтрино повсюду, но они не дают о себе знать. Они проходят сквозь Землю и наши тела, незаметно для нас. Очень редко отдельное нейтрино взаимодействует с атомным ядром, что позволяет человеку с соответствующим оборудованием обнаружить их", – говорится в материале.

Нобелевская премия по физике 2026.Источник: The Nobel Prize

Впервые Фрэнсис Халзен представил свое видение этого вопроса в 1988 году. Вскоре ученый получил поддержку других исследователей, и уже через несколько лет были проведены предварительные испытания датчиков во льду.

В материале поясняется, что космические нейтрино с чрезвычайно высокими энергиями встречаются очень редко, поэтому для наблюдения достаточного количества столкновений требуется огромный объем льда. IceCube занимает целый кубический километр и был завершен в 2011 году. Исследователи вскоре обнаружили первые высокоэнергетические нейтрино, а спустя несколько лет смогли опубликовать свое открытие нейтрино, которые, по-видимому, происходят далеко за пределами нашей Солнечной системы. Поиск источников нейтрино во Вселенной мог начаться всерьез.

"Фрэнсис Халзен возглавил международную команду исследователей и инженеров, которые предоставили нам фантастический инструмент. Его настойчивость и научное видение проложили путь для нового вида астрономии", – отметил Марк Пирс, председатель Нобелевского комитета по физике.

Нобелевская премия

Альфред Нобель учредил премию, которая бы отмечала открытия, принесшие наибольшую пользу человечеству. В 1895 году он подписал завещание и завещал значительную часть своего состояния на учреждение премии и последующий Нобелевский фонд, который нес ответственность за выполнение завещания.

Нобелевская премия присуждается ежегодно с 1901 года в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы и мира, а в 1968 году была добавлена премия по экономическим наукам.

В соответствии с инструкциями, оставленными Нобелем в его завещании, различные независимые учреждения, присуждающие премии, выбирали лауреатов Нобелевской премии в каждой категории на протяжении более века.

Альфред Нобель специально назначил учреждения, ответственные за выбор лауреатов каждой премии.

В уставе Нобелевского фонда указано, что сумма премии может быть поровну разделена между двумя работами, а если работа была создана двумя или тремя лицами, премия присуждается им совместно. Сумма премии может быть разделена максимум между тремя лицами.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Нобелевская премия по физиологии и медицине в этом году присуждена ученым Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну и Георгу Нагелю за их открытия в области светозависимых ионных каналов и оптогенетики. В клинической медицине исследователи используют метод оптогенетики в попытках восстановить зрение у людей с нарушениями зрения.

Похожие темы
Нобелевская премиянаукафизиканаградаШвецияСтокгольм
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться