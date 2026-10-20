Названы страны, в которых практически не едят картофель: у них есть свои альтернативы

Картофель – один из самых популярных продуктов во многих странах мира, ведь его можно готовить самыми разными способами. Однако в некоторых регионах он не занимает важного места в повседневном рационе, поскольку местные жители отдают предпочтение другим овощам и продуктам.

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В некоторых странах картофель часто заменяют баклажанами, помидорами, кукурузой, капустой, редисом и бататом. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

В каких странах картофель заменяют другими продуктами

В некоторых странах картофель не является привычным продуктом повседневного рациона, ведь местные жители отдают предпочтение другим овощам и гарнирам. Например, в Египте и других африканских странах чаще используют баклажаны и помидоры, а для приготовления пюре нередко выбирают кукурузу.

В Китае основу питания традиционно составляют рис и лапша, также среди популярных овощей преобладают капуста, редис и морковь. В Японии же широко используют батат и дайкон.

Тем не менее Китай является крупнейшим производителем картофеля в мире, ведь ежегодно там собирают около 93 миллионов тонн. Однако среднее потребление этого продукта составляет примерно 46 кг на человека в год.

В странах Африки к югу от Сахары картофель потребляют значительно меньше – до 15 кг на человека в год, а в отдельных регионах этот показатель не достигает даже 5 кг. Из-за этого регион относится к территориям с самым низким уровнем потребления картофеля в мире.

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Кто лидирует по потреблению картофеля

По объемам потребления картофеля на душу населения в мире лидирует Беларусь с показателем примерно 170 кг на человека в год. Второе место занимает Украина – около 130 кг, далее следуют Казахстан (110 кг) и Польша (почти 99 кг).

Для сравнения: среднемировой уровень потребления составляет около 33 кг в год. Эти данные основаны на продовольственных балансах FAOSTAT и информации о мировом рынке за период до 2024 года.

В других странах показатели ниже: например, в Германии на одного человека приходится примерно 62 кг картофеля в год, во Франции – 58 кг, а в США – около 52 кг.

Главные истории дня

На потребление картофеля в отдельных странах влияют также религиозные убеждения и пищевые ограничения. Так, последователи джайнизма в Индии избегают корнеплодов, в частности картофеля.

Что влияет на потребление картофеля в мире

Стоит отметить, что на уровень потребления картофеля влияют несколько основных факторов, среди которых:

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Климатические условия и выращивание. В странах, где картофель легко выращивать и получать стабильные урожаи, его обычно едят чаще. В частности, климат Восточной Европы благоприятен для этой культуры, что частично объясняет ее популярность в регионе.

Кулинарные традиции. Привычки, сформировавшиеся на протяжении многих поколений, также имеют значение. В Польше, Ирландии и Перу картофель давно является важной частью национальной кухни, поэтому остается популярным даже при изменении доходов и расширении рациона.

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Уровень доходов и инфраструктура. В более благополучных странах потребление картофеля часто достигает 70 кг на человека в год и более. Этому способствуют развитые системы поставок, перерабатывающие предприятия и холодильное оборудование.

В странах с более низкими доходами потребление может быть меньше не только из-за пищевых предпочтений, но и из-за сложностей с хранением и доставкой продуктов.

Развитие пищевой промышленности. Популярность замороженного картофеля фри, чипсов и сушеных продуктов также изменила структуру потребления.

Например, в Бельгии и Нидерландах, где расположены крупные предприятия по переработке картофеля, его активно используют в промышленном производстве. Поэтому общее потребление там может быть выше, чем показывают данные только об использовании свежего картофеля.

Как сообщал OBOZ.UA, диетолог рассказала, в каком виде картофель наиболее полезен и как правильно его готовить.