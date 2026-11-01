Самый напряженный период наконец-то закончился для 4 знаков зодиака: жизнь вам дает зеленый свет

Последние несколько месяцев были непростыми, но есть и хорошие новости: 25 октября Венера вернулась в Весы, а это значит, что самая напряженная часть ретроградного периода наконец-то закончилась.

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Мы еще не совсем в безопасности, поскольку планета любви и красоты вернется к прямому эфиру только 13 ноября. Но мы можем вздохнуть с облегчением, зная, что худшее позади. Бесконечные трудности наконец-то утихают, и жизнь становится намного проще, пишет Yourtango.

Водолей

С тех пор как Венера перешла в ретроградное движение в начале октября, ваши отношения, Водолеи, переживали не лучшие времена. Казалось, что ничего из сказанного не звучит убедительно. Но, по словам астролога Хелены Хатор, Венера в Весах все меняет. "Разговоры станут проще, – сказала она, – особенно с коллегами, авторитетными лицами, начальником, людьми, с которыми вы работаете бок о бок".

Это также означает, что вас ждут действительно захватывающие возможности. Они могут даже привести вас на другой конец света. Поэтому, даже если вы чувствовали себя в тупике, не теряйте надежду. Стрессовая часть наконец-то закончилась, и впереди вас ждут большие перемены.

Телец

Ретроградная Венера была очень сложной, Телец, и вы почти на пределе своих возможностей. "Люди были требовательными, – сказала Хатор. – С ними было невероятно трудно иметь дело". Но с возвращением Венеры в свой родной знак ваши отношения начинают налаживаться.

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Наконец-то люди в вашей жизни начинают ценить вас так, как вы того заслуживаете. Будь то больше внимания со стороны друзей и партнера или достойная оплата труда на работе, все это прекрасно. "Сейчас вы заметите, что люди стали более благосклонны к вам", – добавил астролог. Любые токсичные циклы тоже подходят к концу. Вот это действительно облегчение от стресса!

Скорпион

Пришло время вернуться к жизни, Скорпион. "Ты можешь выйти из затворничества", – сказала Хатор. "Ты можешь начать по-настоящему проявлять свое самосознание". Ты много времени проводила наедине с собой, но ты не просто лежала на диване и ничего не делала. Ты развивалась и познавала себя на более глубоком уровне. Теперь пришло время показать миру то, что ты открыла для себя.

Главные истории дня

Если ваша рабочая нагрузка вызывала у вас стресс, вы тоже почувствуете облегчение. С возвращением Венеры в Весы ваш график станет намного проще в управлении. Это не значит, что у вас нет возможностей. Они есть. Но теперь вы лучше подготовлены к тому, чтобы с ними справиться.

Лев

Лев, твой дом не был тем безопасным местом, которое тебе было нужно. Вместо того чтобы успокаивать, он причинял тебе еще больше стресса. Манипулятивные члены семьи или токсичные соседи по комнате – все это истощало твою энергию. Возможно, проблемы создавал даже требовательный арендодатель. В любом случае, этому скоро придет конец, ведь Венера сейчас в Весах.

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"Вы определенно сможете гораздо комфортнее передвигаться по дому, – говорит Хатор, – особенно с братьями и сестрами, и особенно с соседями". А если вы делали ремонт в доме, то можете ожидать, что он будет выглядеть гораздо меньше как строительная площадка. Хотя жизнь была непростой, наконец-то все налаживается.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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