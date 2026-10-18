Самый модный маникюр осени 2026 года: вы не сможете отвести взгляд

После сезона пастельных и ярких оттенков осенний дизайн ногтей сосредоточивается на более глубоких, приглушенных оттенках. Однако это не значит, что они скучные.

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В этом сезоне объемный дизайн ногтей с элегантным акцентом стал хитом, пишет OBOZ.UA.

В этом сезоне мы делаем акцент на элегантном мерцании и приглушенных цветах в теплых коричневых оттенках. Самым популярным вариантом является "кошачий глаз", напоминающий расплавленный янтарь. В зависимости от угла падения света образ выглядит по-разному и приобретает совершенно новый характер. Это впечатляющее сочетание нескольких продуктов с разными свойствами. Ключ к успеху — соблюдение единой цветовой палитры. Этот эффект поразительно напоминает полированный янтарь.

Чтобы придать своему образу трехмерность, нанесите тонкие коричневые прожилки на слой блесток. Лак для ногтей "кошачий глаз" содержит металлические частицы, которые реагируют на магниты, что позволяет вам свободно контролировать расположение бликов на ногтевой пластине.

Просто поднесите магнит к неотвердевшему слою лака для ногтей и наблюдайте, как мерцающие частицы сразу же появятся за ним.

Этот образ невероятно эффектный, но не слишком кричащий. Он идеально подходит для женщин, которые ценят элегантность с ноткой оригинальности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой особый оттенок желтого в моде этой осенью.