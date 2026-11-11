Лучший день для решения финансовых вопросов: Близнецов ждет успех, а Скорпионов большие неприятности – гороскоп на 11 ноября

В среду, 11 ноября 2026 года, Луна в Стрельце предвещает успешный день. Мы обретем больше оптимизма и доверия к людям, и нам будет легче обсуждать серьезные темы. В то же время Венера в Весах откроет нам красоту и поможет завести новых друзей.

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Вечер идеально подходит для встреч, вечеринок или свиданий, которые пройдут в приятной атмосфере, пишет Vogue.

Овен

Вы будете смелыми и изобретательными. Вы решитесь воплотить в жизнь любую смелую идею, особенно касающуюся путешествий или хобби, независимо от затрат. Венера в оппозиции позволит вам сегодня немного пошалить. Однако избегайте осуждения других, так как они могут спровоцировать вас на высказывание, о котором вы позже пожалеете. Лучше не критиковать чьи-либо вкусы или жизненный выбор.

Телец

Вы быстро решите помочь или дать совет. Вы будете заняты чужими делами, но хорошее настроение вас не покинет. Меркурий в оппозиции способствует интересным встречам и продолжительным дискуссиям, хотя иногда они могут стать довольно жаркими. Действуйте, но не переусердствуйте с обещаниями, так как некоторые из них будет трудно сдержать позже. Пусть упрямые люди справляются сами; вам нужно время для себя.

Близнецы

Оппозиция Луны благоприятствует хорошему времяпрепровождению. Вас ждет день, полный приятных светских мероприятий, и у вас будет много энергии, чтобы действовать и даже руководить другими. Помните обо всех важных делах, но во второй половине дня выделите время в первую очередь для отдыха и развлечений. Венера в трине к вашему знаку также благоприятствует свиданиям и веселью.

Рак

Хотя сегодня всем захочется повеселиться и отдохнуть, вы будете заняты, и даже немного больше, чем обычно. Не всем это понравится, а некоторые даже попытаются этим воспользоваться. Не обращайте внимания на жалобы, потому что тот, кто жалуется, может переложить на вас свои обязанности или иным образом воспользоваться вашей добротой. После обеда отдохните или прогуляйтесь.

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Лев

Время пролетит незаметно, и события будут невероятно интересными. Однако будьте осторожны, чтобы не опоздать и не ошибиться с адресом встречи.

Старайтесь сосредоточиться на самом важном, иначе вы пропустите интересные светские мероприятия. Хорошие новости, приглашение на свидание или какой-нибудь другой приятный сюрприз придут вечером.

Дева

Вы можете быть рассеянны, и вам будет трудно сосредоточиться на повседневных задачах. Будьте внимательны во время путешествий и избегайте непреднамеренных конфликтов. Интуиция поможет вам избежать серьезных проблем и даже встреч с недружелюбными людьми. Чтобы восстановить силы, прогуляйтесь или навестите друзей. Секстиль Меркурия к вашему знаку также побуждает вас к физическим упражнениям.

Главные истории дня

Весы

Вы будете полны энтузиазма и начнете уборку первым делом с утра, желая, чтобы все было красиво и элегантно. Заодно подумайте о том, чтобы внести в свой дом различные улучшения и удобства. Это даст вам больше свободного времени для удовольствий и уменьшит усталость. Днем, когда погода станет приятнее, сходите на прогулку или на концерт – вы не пожалеете.

Скорпион

Вы будете надежны, потому что проявите терпение и осмотрительность. Это облегчит вам решение сложных для других задач. Просто будьте осторожны с расходами, так как различные удовольствия будут очень заманчивы. Развлечения и хорошая еда – это области, где даже вы сегодня можете сойти с ума. Несмотря на это, Меркурий советует вам инвестировать в себя и наслаждаться жизнью.

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Стрелец

Луна в вашем знаке придаст вам силы и оптимизма. Вас ждет успешный день, и вы не захотите проводить его в одиночестве. Вам понравится прогулка или более длительное общение с любимым человеком. Стоит внимательно прислушаться к тому, что говорят другие. Полученная информация окажется вдохновляющей, и вы лучше поймете мотивы собеседника. Вам также сопутствует удача в любви, возможны новые знакомства.

Козерог

Вы можете почувствовать сонливость и даже немного пожаловаться на поведение окружающих. Не принимайте поспешных решений по семейным делам или покупкам, так как вы можете быть слишком строги к кому-то. Если вы попадете в беду, доверьтесь своей интуиции. Гнев и спешка сегодня вам не помогут, поэтому займитесь хобби или спортом. Отдохните, и ваше хорошее настроение вернется.

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Водолей

Вы будете в хорошем настроении и полны желания помочь кому-то в сложной ситуации. Ваши идеи будут новаторскими, вы найдете необычные решения и связи. Проявите немного больше скромности, и вы заслужите чье-то уважение и искреннее восхищение. Вы также можете рассчитывать на хорошие новости от друзей, которых давно не видели. Свидание тоже будет невероятно захватывающим, если вы найдете на него время.

Рыбы

Вы будете бодры и понимающи, и день пройдет успешно. Однако чем дальше вы будете держаться от сложных тем и упрямых людей, тем лучше для вас. Будьте осторожны со словами на совещаниях, потому что у кого-то может не быть чувства юмора, и вы даже не заметите, что он снова обиделся. Лучше избегать рискованных ситуаций и отдыхать в своем темпе. У вас будет прекрасный день для отдыха.

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