Лучший день для реализации старых планов: Львам повезет, а Раки получат важный ответ по финансах – гороскоп на 30 октября для всех

Нас ждет насыщенный день 30 октября. Луна в Раке благоприятствует работе, встречам и покупкам. Мы будем открыты к потребностям других, но также склонны к дискуссиям, поскольку Марс находится в квадратуре с Меркурием. Вечером, однако, Луна в Раке напомнит нам о наших духовных потребностях.

Видео дня

Аура будет благоприятствовать просмотру красивых фильмов, чтению литературы и прослушиванию музыки. Стоит запомнить сегодняшние сны, так как они могут содержать важные подсказки о том, как преодолеть проблемы, пишет Vogue.

Овен

Организуйте свои дела, особенно с важными документами и счетами. Спланируйте, как инвестировать средства или когда купить что-то необходимое. Квадрат Луны стимулирует любознательность и показывает, что не стоит позволять себя обмануть. Если кто-то неожиданно предложит вам что-то странное, проявите смекалку и защитите себя от потерь. Хорошая шутка может помочь выйти из неловкой ситуации.

Телец

Вы будете чувствительны, и многие обиженные люди найдут в вас защитника. Вы решите действовать, но не позволяйте никому испортить вам настроение своими жалобами. Помогите и посоветуйте кому-нибудь, а затем сосредоточьтесь на своих делах. На работе постарайтесь быстро справиться со своими обязанностями, так как могут возникнуть дополнительные семейные обязательства. Однако стоит позаботиться о доме и его окрестностях, чтобы сделать жизнь всех членов семьи более комфортной.

Близнецы

У вас может появиться идея, которая многократно увеличит вашу прибыль. Прислушайтесь к мнению других и даже поучитесь на их ошибках. Важные люди сегодня также будут оказывать вам поддержку и будут готовы помочь в сложном деле. Не будьте капризны вечером, так как у близких могут быть отличные идеи для различных вариантов развлечений.

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Рак

Используйте новые возможности, заключайте выгодные сделки и ни о чем не беспокойтесь. Вас будут любить, и люди будут дружелюбны. Соединение Луны с другими планетами предвещает успешный день. Вы будете стремиться узнать что-то совершенно новое или пойти против течения. Вы почувствуете себя готовыми к совершенно новым вызовам, поскольку Меркурий в трине также благоприятствует вашему знаку. А если вам не хватает идей для роста или вы чувствуете себя в тупике, вы увидите, как можете преодолеть эти ограничения.

Главные истории дня

Лев

Марс в соединении сделает вас недоверчивым. Даже самая незначительная мелочь может выбить вас из колеи, поэтому будьте осторожны в выборе круга общения. Занимайтесь своими делами, и все встанет на свои места. Что касается дел, связанных с домом или квартирой, не бойтесь действовать, ведь задачи окажутся проще, чем вы думаете. После обеда найдите время для отдыха – прогулка поможет забыть о проблемах.

Дева

Вы сохраните самообладание и хладнокровие. Это поможет вам утешить кого-то или дать дельный совет по сложному вопросу. Сегодня ваши сильные стороны – финансы и планирование. Секстиль Луны способствует обретению друзей и даже популярности. Только не обещайте слишком много тому, кто уже предал ваше доверие в прошлом. Люди меняются, но лучше быть бдительными.

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Весы

Вы сосредоточитесь на личных делах, и проблемы других вас не будут волновать. Вы решите навести порядок в своих вещах, проверить счета и обсудить нерешенные вопросы с кем-нибудь. День будет очень благоприятен для заботы о доме и семье, но во второй половине дня ваши амбициозные планы могут внезапно измениться. Вы почувствуете себя более игривым, и атмосфера станет располагающей к свиданиям и занятиям искусством.

Скорпион

Тригон Луны принесет вам успех; вы будете энергичны и очень креативны. Покажите всем свои лучшие качества, блистательно демонстрируйте свой талант и чувство юмора. Не стесняйтесь, флиртуйте и шутите. Аура также благоприятствует заведению новых друзей и, на работе, мирному разрешению споров. Только не отказывайтесь от собственных интересов, потому что на горизонте появится очень выгодная сделка.

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Стрелец

Жалобы сегодня не окажут на вас особого влияния. Вы будете в игривом настроении и не будете беспокоиться ни о ком, кто на вас жалуется. К сожалению, могут возникнуть неотложные дела. Подходите ко всему спокойно, и день будет успешным, и вы многого добьетесь.

Козерог

Вас ждет успешный день, хотя вы можете быть очень заняты. Луна в оппозиции благоприятствует решению официальных вопросов, поскольку люди будут вежливы с вами. Не стесняйтесь спрашивать обо всем, что вас интересует. На работе аура также способствует разгадыванию загадок: в конце концов, некий человек раскроет вам свои планы. Будьте вежливы, и вы получите ценную информацию. Вечером настанет время расслабиться, желательно прогуляться или заняться йогой.

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Водолей

У вас будет немного больше обязанностей, чем обычно, но сохраняйте позитивный настрой. Составьте подробный план и придерживайтесь его, и все получится. Будьте осторожны в любви сегодня. Не критикуйте недостатки, которые вы недавно заметили у близкого человека, так как это может вызвать ненужные эмоции. Вечером займитесь хобби, хорошей книгой или посмотрите фильм. Не стоит так сильно обо всем беспокоиться.

Рыбы

Вас ждет приятный день, только постарайтесь не забыть о важной встрече. Придут интересные новости, а различные сплетни и шутки могут отвлечь вас. Во второй половине дня самое время позаботиться о своем здоровье и красоте. Сходите по магазинам, и вы обязательно найдете что-нибудь очень элегантное. Будьте осторожны с групповыми покупками, потому что завтра вы можете быть не так довольны ими.

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