Самые худшие друзья по знаку зодиака: им нельзя доверять и верить

Специалисты по астрологии определили Близнецов как самый сложный и наименее надежный знак Зодиака для дружбы. Главными причинами такого статуса называют их двойственную натуру, переменчивость и неспособность хранить чужие тайны.

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Эксперты подробно разобрали, почему именно этот знак возглавляет антирейтинги и кто еще оказался в списке опасных друзей.

Почему Близнецы попали в "черный список"

Астрологи отмечают, что представители этого знака – прекрасные собеседники и душа компании, однако для глубоких отношений они подходят меньше всего. Обладая "двойным дном", Близнецы склонны менять свое мнение и отношение к людям за считаные минуты.

Основные претензии к этому знаку:

Болтливость

Они легко могут разговорить человека, узнать все его секреты, а потом случайно или намеренно раскрыть их другим.

Поверхностность

Когда дело доходит до серьезных жизненных проблем, Близнецы часто исчезают, поскольку не любят обременять себя чужим негативом.

Искатели выгоды

Они склонны поддерживать связь лишь до тех пор, пока им это интересно или полезно.

Кто еще вошел в антирейтинг

Кроме Близнецов, астрологи выделяют еще несколько знаков, с которыми трудно построить искренние дружеские отношения:

Скорпион

занимает второе место из-за своей чрезмерной скрытности и мстительности. Скорпионы долго помнят обиды и могут нанести удар в спину даже спустя годы.

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Овен

Попал в список из-за эгоцентризма. Они эмоциональны, вспыльчивы и всегда ставят собственные интересы и амбиции выше потребностей друзей.

Рак

Часто оказывается слишком ранимым и склонным к скрытым манипуляциям и обидам, что делает общение с ними напряженным.

В то же время специалисты подчеркивают, что на характер человека влияет не только солнечный знак Зодиака, но и личное воспитание и жизненный опыт, поэтому из любого правила бывают исключения.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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