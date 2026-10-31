Даже в условиях прекращения огня: жителей Херсона предупредили о возможных провокациях со стороны России

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Эвакуированные из Олешек прибыли в Украину через Беларусь: Зеленский раскрыл детали операции. Фото, видео и все подробностиЭвакуированные из Олешек прибыли в Украину через Беларусь: Зеленский раскрыл детали операции. Фото, видео и все подробностиПольская оппозиция требует отставки правительства Туска: кого хотят назначить на его местоПольская оппозиция требует отставки правительства Туска: кого хотят назначить на его местоГород в руинах: как выглядят Олешки после нескольких лет российской оккупации. ВидеоГород в руинах: как выглядят Олешки после нескольких лет российской оккупации. Видео"Мы все знаем, что вы – агрессор": Лаврову на G20 заявили, что Россия не выиграет войну в Украине"Мы все знаем, что вы – агрессор": Лаврову на G20 заявили, что Россия не выиграет войну в УкраинеПропутинская олимпийская чемпионка, кричавшая про патриотизм, подала заявку, чтобы выступать за границейПропутинская олимпийская чемпионка, кричавшая про патриотизм, подала заявку, чтобы выступать за границейЭлектросети в Украине. ИллюстрацияТариф на электроэнергию с 1 ноября: сколько будут платить украинцы за каждый кВт*чИллюстрация – деньги в кошелькеВ ПФУ объяснили, когда нужно обращаться за оформлением пенсии: какой срок предусмотрен и когда можно потерять деньгиЗеленский и Эрдоган договорились работать над Черноморским зерновым коридором: все подробностиЗеленский и Эрдоган договорились работать над Черноморским зерновым коридором: все подробностиНа выборах в США рекордное число людей проголосовало досрочно: что известно о результатахНа выборах в США рекордное число людей проголосовало досрочно: что известно о результатах"Хотела, чтобы Украина пришла в Олешки": спасенные из оккупации украинцы поделились первыми впечатлениями. Видео"Хотела, чтобы Украина пришла в Олешки": спасенные из оккупации украинцы поделились первыми впечатлениями. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Даже в условиях прекращения огня: жителей Херсона предупредили о возможных провокациях со стороны России

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
186
Даже в условиях прекращения огня: жителей Херсона предупредили о возможных провокациях со стороны России
Руководитель ГВА Ярослав Шанько предупредил херсонцев о вражеских провокациях. Фото иллюстративное. Источник: Facebook Ярослава Шанька

Российская оккупационная армия может сорвать локальное перемирие в Херсонской области несмотря на то, что режим прекращения огня сохранялся с 27 октября. В информационном пространстве противника начали появляться сообщения, которые могут быть подготовкой почвы для возможных провокаций.

Об этом предупредил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько. В субботу, 31 октября, на своем Telegram-канале он заявил, что захватчики способны использовать подобные "информационные поводы" для прекращения режима тишины.

Частичное перемирие было объявлено ночью 27 октября в 03:00 и должно продлиться до 22:59 воскресенья, 1 ноября.

"Однако провокационные послания во вражеских медиа уже присутствуют", – отметил глава ГВА.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
28,9 т.
Два месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видео
28,9 т.
Два месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видео
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
21,8 т.
Аномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в Украине
21,8 т.
Аномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в Украине
Даниил БорщДаниил Борщ
17,3 т.
На каких основаниях мобилизованные могут уволиться со службы: подробное объяснение
17,3 т.
На каких основаниях мобилизованные могут уволиться со службы: подробное объяснение

"Даже в условиях прекращения огня угроза российских атак сохраняется. Поэтому призываю жителей Херсонской громады завтра, 1 ноября, быть особенно бдительными и осторожными", – обратился чиновник к гражданским.

Он посоветовал людям избегать мест массового скопления, реагировать на тревоги, воздержаться от посещения "красных зон" и районов с повышенными рисками.

Шанько попросил ответственно отнестись к собственной безопасности, не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

Даже в условиях прекращения огня: жителей Херсона предупредили о возможных провокациях со стороны России

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram Ярослава Шанька

Как писал OBOZ.UA:

– Во время так называемого перемирия удалось организовать гуманитарную миссию в оккупированном городе Олешки. Этому способствовало посредничество первой леди США Мелании Трамп. Украинская делегация прибыла в населенный пункт 30 октября, чтобы помочь местным жителям и эвакуировать желающих. В тот же день отправились автобусы с людьми, которые решили уехать из Олешек.

– Мирные жители города вернулись на подконтрольную Украине территорию через Россию и Беларусь. Люди пересекли границу в Черниговской области.

Похожие темы
Война в УкраинеПеремирие в УкраинеУкраинаХерсонОлешки
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!