Для первого домашнего озеленения подойдут замиокулькас, эпипремнум, монстера, сансевиерия и алоэ вера. Одни легко переносят пропущенный полив, другим нужно больше света или места для роста.

Видео дня

Об уходе за этими растениями рассказывает издание Martha Stewart, которое поговорило со специалистами по озеленению. Начать можно с того, что уже есть дома: солнечного подоконника, полки, с которой будут свисать побеги, или свободного места для крупных листьев.

Замиокулькас: если забываете поливать

Замиокулькас имеет блестящие восковые листья и хорошо переносит сухой воздух в помещении. Его можно поставить там, где мало света, или в месте с ярким рассеянным освещением. Если пропустите полив, растение это выдержит. Для горшка выберите грунт, который хорошо пропускает воду.

Сансевиерия: устойчива к засухе и слабому освещению

Сансевиерия выдерживает засуху, слабое освещение и нерегулярный уход. Главное – не переливать ее и не оставлять воду в поддоне. Если хотите компактное растение, обратите внимание на сорт Dwarf Moonshine.

Эпипремнум для полки

Эпипремнум выпускает длинные побеги, которые можно направить вдоль книжного шкафа или оставить свисать с полки. Он растет и при слабом, и при ярком рассеянном свете. Для размножения достаточно отрезать побег с узлом – местом, откуда растет лист.

РЕКЛАМА

Черенок можно срезать практически в любом месте вдоль стебля, поставить в воду или посадить в грунт, и он пустит корни.

Монстера для просторного угла

Монстере оставьте больше пространства: ее крупные листья со временем займут немало места. Растение переносит умеренное освещение, но лучше растет при ярком рассеянном свете. Эксперты советуют поливать ее раз в неделю, чтобы почва оставалась влажной. При этом она должна хорошо пропускать воду, чтобы та не застаивалась в горшке.

Главные истории дня

Алоэ вера для солнечного подоконника

Алоэ вера любит яркий свет, поэтому ей подойдет солнечный кухонный подоконник. Посадите его в песчаную почву и дайте земле полностью высохнуть между поливами. Если она еще влажная, отложите полив: избыток воды – самая распространенная ошибка в уходе за алоэ.

Также OBOZ.UA писал о месте в квартире, которое может оживить сансевиерию.