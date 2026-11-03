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Зачем в СССР в пылесосах было два отверстия для шланга: догадаться трудно

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
66
Зачем в СССР в пылесосах было два отверстия для шланга: догадаться трудно
Современные пылесосы тоже распыляют жидкость, но уже не для побелки. Источник: Maskot

Бытовая техника, изготовленная в СССР, способна поставить современного человека в тупик. Например, если вы когда-нибудь видели старый советский пылесос, то могли заметить, что у него есть два отверстия, к которым подходит один и тот же шланг.

Но зачем ему еще один патрубок, если сбор пыли происходит однонаправлено? Как выяснил OBOZ.UA, второе отверстие работало в противоположном направлении – оно не всасывало, а выдувало воздух. И в хозяйстве это могло быть действительно полезно.

Например, режим выдувания мог выдувать пыль из труднодоступных уголков, после чего ее было легко собрать, переставив шланг. Но основная функция второго отверстия заключалась в другом – его использовали для побелки стен и потолка.

Некоторые советские пылесосы комплектовали специальной насадкой-распылителем, с помощью которой можно было наносить соответствующее средство на поверхности и делать это относительно равномерно. Для этого на банку с известковым раствором устанавливали распылитель, подсоединяли к нему шланг, а сам шланг вставляли в выходное отверстие пылесоса. Поток воздуха захватывал раствор и распылял его на поверхность. Так вместо кисти или щетки для побелки использовали обычный бытовой прибор. А длина его шланга позволяла дотянуться до самого потолка.

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Кстати, некоторые современные пылесосы тоже имеют функцию распыления жидкости. Но используется она иначе. Побелку стен известью уже давно никто не использует, ведь она непрактична, стирается и пачкает вещи. Новые модели пылесосов, в том числе и роботов, распыляют воду, чтобы самостоятельно мыть поверхности. В таких моделях чистая вода или моющий раствор подается через специальную насадку на поверхность, а затем вместе с растворенной грязью всасывается обратно в резервуар для грязной воды. Причем так можно чистить и твердые покрытия, и, скажем, ковры или мягкую мебель. Так что старая технология никуда не исчезла, ее усовершенствовали и используют до сих пор, но уже для других нужд.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему сок в СССР продавали в трехлитровых стеклянных банках.

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