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Зачем в СССР отменили оценки в школах: почему из этого ничего не вышло

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read4 мин
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Зачем в СССР отменили оценки в школах: почему из этого ничего не вышло
Отказ от стандартной системы оценивания в школах едва не разрушил советскую систему образования полностью. Источник: Создано с помощью ИИ

Когда в Украине в очередной раз жалуются на "слишком сложную" 12-балльную систему оценивания, в комментариях обязательно появляются те, кто с ностальгией вспоминает, как просто всё было со школьными оценками во времена СССР. Всего пять баллов (а де-факто вообще три) и никакой путаницы.

Впрочем, если заглянуть в историю, окажется, что та "идеальная" система годами барахталась в хаотичных экспериментах, а ее авторы метались из одной крайности в другую. Например, OBOZ.UA решил вспомнить, как в Союзе на некоторое время отказались от оценки знаний учеников и почему эта затея с треском провалилась.

После переворота 1918 года советская власть решила полностью перечеркнуть прошлое. Под нож пошли, в частности, достижения царского образования. Нарком образования Анатолий Луначарский объявил баллы "орудием угнетения и социального неравенства" и просто отменил их.

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Вместо привычных цифр учителям приказали писать описательные характеристики успеваемости и поведения, а решение о переводе в следующий класс принимал педагогический совет. Ожидалось, что без погони за оценками у детей пробудится настоящая жажда знаний, а зазубривание материала уйдет в прошлое.

На деле же произошел полный коллапс. Без четких ориентиров и критериев педагоги не понимали, как оценивать проделанную учениками работу, а школьники мгновенно лишились всякой мотивации. Когда конечный результат зависит лишь от субъективного мнения совета, заботиться о качестве знаний никто не спешил.

Тем не менее, этот эксперимент затянулся аж на 17 лет. А его последствия оказались катастрофическими: в начале 1930-х уровень грамотности выпускников упал до критической отметки, а вузы массово жаловались на совершенно неподготовленных абитуриентов.

Идеология разбилась о суровую реальность. Чтобы готовить инженеров или врачей для промышленности, требовались дисциплина и чёткие требования. Поэтому в 1933 году в школы экстренно вернули словесные оценки ("неудовлетворительно", "удовлетворительно", "хорошо", "очень хорошо"), а ещё через два года их переформатировали в пятибалльную шкалу (добавив "очень плохо" и "плохо"). Старые цифровые оценки окончательно вернули в 1944 году.

Но и это ещё не был конец. Во времена хрущёвской "оттепели" в СССР вновь заговорили о гуманизации образования и призвали отказаться от двойки как карательного инструмента. Однако, помня о провале 1920-х годов, на глубокие изменения так и не решились.

Единственным громким решением стало нововведение 1970 года, когда оценки за поведение заменили на письменный вердикт: "образцовая", "удовлетворительная" или "неудовлетворительная". Конечно же, этот подход сразу же превратился в рычаг давления на "неудобных" учеников. Низкая годовая оценка за поведение могла свести на нет годы усердной учебы. Вместо аттестата выпускнику с таким клеймом выдавали лишь справку о том, что он "прослушал курс средней школы". Эту практику отменили только в конце перестройки в 1989 году.

В современной независимой Украине от устаревших советских подходов к оценке знаний учащихся окончательно отказались в 2000 году, введя 12-балльную шкалу. Старая система наказывала за ошибки и фактически сводилась к трем оценкам (по сути, в дневник могли выставить только 3, 4 и 5), тогда как новая сосредоточилась на поощрении и стимулировании развития. 12-балльная шкала разделена на четыре уровня знаний — от начального до высокого. Она не пугает "двойками", а позволяет гибко и объективно оценить любой прогресс ученика.

Поэтому прежде чем с грустью вспоминать советскую систему оценивания, стоит помнить: за её внешней "простотой" скрывались десятилетия провалов в образовании, репрессивные рычаги и полное отсутствие гибкости. А эксперименты и нововведения часто ориентировались не на качество образования, а использовались как инструмент манипуляции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР детей в детских садах укладывали на дневной сон на улице.

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