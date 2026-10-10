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Зачем в СССР смазывали коньки вазелином: старый лайфхак

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
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Зачем в СССР смазывали коньки вазелином: старый лайфхак
Зачем в СССР смазывали коньки вазелином. Источник: Создано с помощью ИИ

Сегодня после катания коньки достаточно вытереть, высушить и уложить в специальные чехлы. В СССР к хранению зимнего инвентаря подходили иначе: лезвия нередко покрывали тонким слоем вазелина.

OBOZ.UA рассказывает, что делали это не ради блеска и не из-за странной бытовой традиции. Причина была гораздо более практичной — так металл защищали от коррозии.

Для чего нужен был вазелин

Такой способ ухода даже фигурировал в официальных инструкциях. В документах 1960-х годов, посвященных ремонту и хранению имущества, отдельно описывались правила ухода за коньками.

После возвращения с мороза их рекомендовали не просто вытереть один раз. Сначала с лезвий убирали снег и влагу сразу после катания, а примерно через 15–20 минут процедуру повторяли.

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В этом был смысл. Холодный металл, попадая в теплое помещение, постепенно нагревается, и на его поверхности снова оседают мелкие капли воды. Именно они могли остаться незамеченными после первого вытирания. Особенно тщательно коньки готовили к длительному хранению.

Если впереди был перерыв на несколько недель или зимний сезон уже заканчивался, лезвия рекомендулось смазывать техническим вазелином. Он образовывал на металле тонкую жирную пленку, которая изолировала его от влаги.

Без такой защиты обычная сталь могла постепенно покрываться пятнами ржавчины, особенно если коньки хранили во влажном помещении, кладовой или гараже.

Подобный принцип применяли и к другому металлическому снаряжению: перед длительным хранением поверхность покрывали смазкой, которая не позволяла влаге соприкасаться со сталью.

Есть ли смысл поступать так сегодня

Сам метод не стал неправильным — просто появились более удобные альтернативы.

Современные коньки после катания также необходимо хорошо просушивать. Для лезвий используют специальные защитные средства, легкие масла и мягкие тканевые чехлы, которые впитывают остатки влаги.

Кроме того, сегодня часть полозьев изготавливают из нержавеющей или более устойчивой к коррозии стали, поэтому они требуют менее тщательной консервации.

Впрочем, принцип остался прежним: главный враг лезвия — влага. Именно поэтому старый способ с вазелином был вполне логичным и для своего времени очень практичным.

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