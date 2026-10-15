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Зачем ставить миску с содой под кровать в спальне: интересный трюк избавит от распространенной проблемы

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Зачем ставить миску с содой под кровать в спальне: интересный трюк избавит от распространенной проблемы
Зачем ставить миску с содой под кровать. Источник: Pexels

Пищевая сода известна множеством способов применения. Однако один из них может оказаться неожиданным. Опытные хозяйки рекомендуют рассыпать это средство под кроватью осенью.

Осенью сырость — распространенная проблема в помещении. Особенно это касается небольших, плохо проветриваемых комнат, таких как спальни. Из-за этого воздух по утрам становится тяжелее и приобретает неприятный затхлый запах, пишет OBOZ.UA.

К счастью, мы можем легко с этим справиться, поскольку всё, что нам нужно, — это продукт, который есть у каждого из нас на кухне: пищевая сода. Известная своей способностью нейтрализовать запахи, она идеально подходит для спальни, её можно разместить под кроватью, где циркуляция воздуха может быть ограничена.

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Пищевая сода прекрасно впитывает небольшое количество влаги, но она не заменяет настоящий абсорбент. Однако это хорошее решение, когда вы хотите уменьшить небольшое количество влаги и устранить неприятные запахи.

Чтобы применить это на практике, просто насыпьте пищевую соду в глубокую тарелку или небольшую миску. Когда она наполнится, поставьте её под кровать, чтобы она случайно не опрокинулась, когда вы встаёте.

Пищевую соду следует заменять каждые 1–2 недели, чтобы она продолжала выполнять свою функцию. Также стоит помнить, что эффективность пищевой соды зависит от условий в помещении. Если проблема с влажностью незначительна, она может помочь уменьшить неприятные запахи.

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