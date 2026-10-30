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Зачем на советской посуде выбивали цифры на дне: что они означали

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
408
Зачем на советской посуде выбивали цифры на дне: что они означали
Маркировка на советской посуде – это целая отдельная тема для изучения

Если внимательно присмотреться к старой посуде, выпущенной еще в СССР, можно заметить интересную деталь: на донышках стаканов, тарелок и кастрюль часто есть цифры. Иногда они стоят отдельно, иногда – рядом с названием завода или другими обозначениями.

Как выяснил OBOZ.UA, эти цифры были не случайными. Они имели практическое назначение, хотя то, что именно они означали, зависело от типа посуды. Единого правила для всех изделий не было. На стеклянной посуде цифры могли обозначать даже цену, на металлической – артикул или номер изделия, а на фарфоре быть частью заводской маркировки.

Стаканы и цена

На некоторых советских стаканах цифры служили своеобразным ценником. Их наносили непосредственно на стекло, чтобы обозначить стоимость изделия. Например, Дятьковский хрустальный завод в начале 1960-х выпускал граненые стаканы с надписями "ДХЗ 7к" и "ДХЗ 6к". Буквы указывали на производителя, а цифра с буквой "к" – на цену в копейках.

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Однако такое значение имели далеко не все подобные обозначения. На изделиях разных стеклозаводов встречались и другие числовые обозначения, связанные с производством. Поэтому для правильного толкования важно учитывать, есть ли рядом название предприятия, буквы или дополнительные символы.

Обозначения на кастрюлях

На металлической и эмалированной посуде маркировка выполняла прежде всего производственную и учетную функцию. Она помогала определить, кто изготовил кастрюлю, к какой модели она относится и по какому стандарту ее производили. В зависимости от вида посуды на ней могли указывать товарный знак предприятия, артикул, номер изделия и клеймо отдела технического контроля.

Это предусматривали и советские стандарты. Например, ГОСТ 24303-80 для чугунной эмалированной посуды требовал наносить на изделия товарный знак производителя, артикул и отметку технического контроля. Товарный знак отливали непосредственно на внешней стороне дна, а часть других обозначений наносили несмываемой краской. Поэтому цифры на кастрюлях были не украшением, а частью системы маркировки продукции.

Заводская маркировка фарфора

На фарфоровой и фаянсовой посуде числовые обозначения обычно стоит рассматривать вместе с клеймом завода. Они могли содержать информацию о модели, сорте изделия, партии или другие производственные данные. Именно клеймо помогает установить предприятие, а дополнительные цифры – разобраться в других характеристиках конкретного предмета.

При этом единой системы маркировки для всех советских фарфоровых заводов не существовало. Каждое предприятие могло иметь собственные способы обозначения продукции, а цвет и вид клейма также иногда зависели от сорта изделия. Например, Первомайский фарфоровый завод использовал клеймо с рыбками с 1976 по 1991 год. Синий цвет означал первый сорт продукции, зеленый – второй, коричневый – третий. Поэтому одинаковая цифра на двух разных тарелках не обязательно имела одинаковое значение.

Можно ли расшифровать цифры на любой советской посуде

Не всегда. Чтобы понять, что именно обозначали числа на донышке, нужно учитывать материал, форму изделия, наличие заводского клейма и другие символы. Одна цифра могла указывать на цену стакана, другая – на артикул кастрюли, а третья быть частью внутренней маркировки фарфорового производства.

Сейчас, чтобы правильно прочитать эти данные, нужно углубиться в историю и специфику маркировки изделий родом из СССР. В основном это задача для исследователей или коллекционеров. Обычному пользователю эти цифры и буквы вряд ли принесут какую-либо пользу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему поезда в СССР красили в зеленый цвет.

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